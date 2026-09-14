Revolut потвърди разкриване на клиентски данни след фалшиви искания

Б ританската финтех компания Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била предоставена на неоторизирана трета страна, след като е получила фалшиви искания, изпратени от легитимен имейл домейн на държавна институция, съобщава Ройтерс.

От компанията посочват, че случаят засяга „много ограничен“ брой клиенти, които вече са уведомени. Точният им брой не се съобщава.

Според Revolut измамните искания са изглеждали като изпратени от държавна институция, тъй като са дошли от неин легитимен имейл домейн.

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След като компанията е установила случая, адресът е бил незабавно блокиран. Revolut е уведомила съответната държавна институция, както и органите на реда, регулаторите за защита на личните данни и финансовите регулатори.

От компанията подчертават, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати.

Какви данни може да са били разкрити

По данни на TechCrunch, цитирани от Ройтерс, сред засегнатата информация са дати на раждане, пощенски и имейл адреси, телефонни номера, както и копия на документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки.

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Revolut не е обявила публично пълен списък на засегнатите данни за всички клиенти, нито точния брой на хората, чиито данни са били предоставени.

Компанията заявява, че работи със съответните институции по случая.