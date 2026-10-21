Спекула ли са цените на ученическите екскурзии и колко струват в чужбина

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До 60 евро на дете за еднодневна ученическа екскурзия – при това без храна и без входни такси. Публикации на родители в социалните мрежи за цените на детските пътувания предизвикаха обществена реакция, а омбудсманът Велислава Делчева поиска проверка как се формират тези суми.

Колко струват екскурзиите

Сред примерите, събрани от сигналите на родители, е еднодневна екскурзия от София до село Железница за 45 евро на дете. Училище в столичния район „Младост“ предлага пътуване до същата дестинация за 50 евро, отново без храна.

Колко струва обядът на детето в училищния стол

Екскурзия до „Музейко“ в Студентски град струва 40 евро без входна такса и храна, а пътуване до Перник – 37 евро. Най-скъп е примерът с Рилския манастир – 60 евро на дете, без осигурена храна.

По данни, цитирани от омбудсмана, при групи от около 45 деца и разстояния от 25 до 50 км средната цена достига 45 евро на ученик. В нея не влизат храната и входните такси за посещаваните обекти.

„Не може екскурзия до Дрен да струва 90 лева“

Пламена Николова от фондация „Rise Bulgaria“ има деца, които учат в столични училища. „Екскурзиите до съвсем близки дестинации струват около 45 евро. Не може екскурзия до Дрен, което е съвсем близо до София, да струва 90 лева, а храната дори не е включена“, каза тя в ефира на NOVA.

По думите ѝ на всички места, където ходят децата, има организирано събитие – посещават читалище, рисуват.

Какво показва сравнението с чужбина

Николова посочи, че в другите държави подобни еднодневни екскурзии са или безплатни, или струват най-много 20 евро. „Говорих с колега от Ню Йорк и тя ми каза, че плащала най-много 15 долара за подобно нещо“, подчерта тя.

Според изнесеното в предаването единствената държава, в която цените на училищните екскурзии са толкова високи, колкото у нас, е Сърбия.

Омбудсманът също се позовава на примери, дадени от родители, за европейски държави, в които ученическите екскурзии се организират срещу символично заплащане и са достъпни за всички деца.

Омбудсманът иска отговори от четири институции

Делчева изпрати писма до министъра на образованието и науката Георги Вълчев, министъра на туризма Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

Тя настоява институциите да проверят как се формират цените, какви са действителните разходи за организиране на пътуванията и дали крайните суми са икономически обосновани. Омбудсманът иска становища за възможностите да бъде проверена прозрачността на цените, както и спазването на правилата за защита на потребителите и на конкуренцията.

Според Делчева високите цени могат да се превърнат в пречка за участието на деца от семейства с по-ограничени възможности, а тежестта е още по-голяма за родителите с две или повече деца.

„Ученическите екскурзии не бива да са привилегия и не бива да водят до задълбочаване на неравенствата между децата“, подчертава общественият защитник.

Тя очаква от институциите и предложения за мерки, които да направят ученическите пътувания по-достъпни, без да се нарушават изискванията за предоставяне на туристически услуги.