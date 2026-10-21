Симптомите на множествена склероза и грешната диагноза на Кристина Апългейт; какво казват лекарите

Х оливудската актриса Кристина Апългейт съобщи, че е била погрешно диагностицирана с множествена склероза повече от пет години след като публично обяви, че страда от автоимунното неврологично заболяване.

54-годишната звезда от сериала „Dead to Me“ направи разкритието в своя подкаст MeSsy, който води съвместно с актрисата от „Семейство Сопрано“ Джейми-Лин Сиглър (която също живее с тази диагноза). Апългейт сподели, че специалист наскоро ѝ е съобщил, че всъщност няма множествена склероза.

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

„Значи отново съм в изходна точка и нямам представа какво всъщност се случва с мен“, сподели Апългейт.

Въпреки че диагнозата ѝ е отменена, актрисата подчертава, че изтощителните ѝ симптоми не са изчезнали, а в някои отношения дори са се задълбочили, пише Newsweek.

The actress said she felt she had "let everybody down" after she became a prominent public voice for MS. https://t.co/678gwbaHGI https://t.co/kG9hXZhKva — Newsweek (@Newsweek) October 20, 2026

„Не става така, че да ти кажат, че диагнозата е грешна, и изведнъж да оздравееш. Ако има някаква промяна, то е, че състоянието ми дори се влоши“, допълва тя.

Как се поставя диагнозата „Множествена склероза“?

От Националното дружество по множествена склероза в САЩ разясняват, че не съществува един-единствен симптом, физическа находка или лабораторен тест, който самостоятелно да потвърди заболяването.

За да поставят тази диагноза, лекарите търсят доказателства за увреждания в различни зони на централната нервна система. В зависимост от медицинската картина те проследяват специфични изменения (плаки) при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), изследват гръбначномозъчна течност за наличие на определени протеини и проверяват дали уврежданията са възникнали в различни периоди от време. Изключително важна стъпка е и категоричното отхвърляне на всички останали възможни заболявания със сходни прояви.

Диагностичният арсенал включва подробна анамнеза, пълна неврологична оценка, ЯМР, кръвни изследвания и лумбална пункция.

Стандартите за диагностика (известни като критериите на Макдоналд) бяха ревизирани през 2024 г. и официално публикувани в медицинското издание The Lancet Neurology. Новите критерии въвеждат допълнителни биомаркери, чиято цел е да повишат точността и да ускорят откриването на заболяването.

Според научни публикации в списание Neurology, погрешната диагноза при МС е добре познат проблем в клиничната практика, който крие сериозни рискове за пациентите поради прилагането на ненужни и тежки терапии.

„Множествената склероза остава т.нар. „диагноза на изключването“ – няма универсален тест, който да я потвърди с 100% сигурност“, обяснява пред Newsweek д-р Филип Де Джагер, професор по неврология в Колумбийския университет.

„Неврологът анализира цялостната история на пациента, резултатите от лабораторните анализи и ядрено-магнитния резонанс. Поради тази сложност е от изключителна важност да се потърси поне още едно мнение от специализиран център за МС, преди да се вземе решение за лечение.“, добави той.

От Националното дружество по МС също излязоха с официална позиция: „Готовността на Кристина Апългейт да споделя публично своя здравословен път помогна на много хора да се почувстват разбрани и подкрепени в търсенето на отговори за собственото си здраве. Нейната искреност насочва вниманието към огромното емоционално бреме, когато човек се бори с неизяснени симптоми и медицинска несигурност. Това за пореден път показва колко са важни непрекъснатият напредък в медицината и усъвършенстването на диагностиката.“

Christina Applegate details scary health decline in wake of MS misdiagnosis: ‘I’ve gotten worse’ https://t.co/j4WShbpeaa https://t.co/R7vhB1FjTK — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Кои са основните симптоми?

Професор Де Джагер посочва, че в САЩ от заболяването са засегнати между 1 и 4 души на всеки 1000, като генетиката и географският регион оказват пряко влияние върху тези стойности.

При неврологичен преглед за МС се оценяват равновесието, когнитивните функции, координацията, слухът, рефлексите, чувствителността, мускулната сила, зрението и походката.

Типичните симптоми включват хронична умора, изтръпване или мравучкане в крайниците, слабост, проблеми с пикочния мехур и световъртеж. Тъй като тези прояви се припокриват с редица други състояния, изследванията на кръвта са ключови за изключване на алтернативни диагнози.

Преди време Апългейт бе споделила, че изпитва силно изтръпване и загуба на баланс. В интервю за The New York Times през 2022 г. тя призна, че вече не може да ходи без бастун, а по време на снимките на „Dead to Me“ се е наложило да използва инвалидна количка.

Christina Applegate reveals MS misdiagnosis in shocking health update: ‘I lost everything’ https://t.co/Znvu0QQdtE https://t.co/dZTVFtWro7 — Page Six (@PageSix) October 20, 2026

Обратът в лечението

Актрисата обяви диагнозата си през 2021 г. Сега тя разкрива, че преди няколко години лекуващият ѝ лекар е решил временно да спре нейната инфузионна терапия, за да проследи реакцията на В-клетките в организма ѝ.

След спирането на медикаментите нивата на B-клетките не се променили по очаквания начин, което накарало медиците да преразгледат случая.

„Накрая лекарят ми влезе в стаята и каза: „Честито, нямате множествена склероза!“. Аз обаче изобщо не се почувствах щастлива, макар че всички около мен ликуваха“, разказва Апългейт.

Тя допълва, че отпадането на диагнозата не е донесло никакво облекчение за тялото ѝ: „Продължавам да изпитвам абсолютно всеки симптом, характерен за човек с МС. Нищо магическо не се случи, когато чух, че нямам това заболяване. Лекарите смятат, че в организма ми се случва нещо друго, и продължават да търсят причината.“

Макар грешните диагнози да не са ежедневие, те не са и изключение. Проучване от 2019 г. показва, че до 19% от хората с поставена диагноза МС всъщност страдат от друго заболяване. Данни от 2024 г. сочат подобни стойности – между 5% и 18%.

Апългейт признава, че новината я е сринала емоционално. Тя дори прави пауза в записите на подкаста си, за да осмисли ситуацията, като споделя, че се е чувствала така, сякаш е „предала хората“, след като с колежката ѝ Джейми-Лин Сиглър се превърнаха в едни от най-гласните защитници на хората с това заболяване.

„Все още използвам инвалидна количка, когато ходя на прегледи. Не мога да измина разстоянието от колата до кабинета. Състоянието ми остава същото“, завършва актрисата. Медицинският ѝ екип продължава поредицата от изследвания, за да установи правилната диагноза.