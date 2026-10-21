България

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

Опозицията претърпя „пълен крах“, а доходите няма да бъдат замразени през 2027 г., заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 13:13
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„За нас това решение на Конституционния съд е категорична победа за финансовата стабилност на държавата и пълен крах на опита на опозицията да саботира фискалната политика.“ Така председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ коментира решението на Конституционния съд (КС) по Закона за държавния бюджет за 2026г. Позицията беше изразена на брифинг в Народното събрание днес.

Ден по-рано КС отхвърли искането на депутати от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и на омбудсмана бюджетът за 2026 г. да бъде обявен за противоконституционен в цялост. Съдът обаче отмени промените в Кодекса на труда за трудовия стаж, както и новата формула за заплатите на младшите магистрати, въведени с преходните разпоредби на бюджетния закон.

„Истината не може да бъде противоконституционна“

По думите на Проданов съдът е потвърдил, че фискалната рамка на държавата е валидна и съответства на Конституцията. Той подчерта, че КС е отхвърлил искането на опозицията целият бюджет да падне.

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Шефът на бюджетната комисия защити и заложения дефицит от 5,7%. Според него той е пряко следствие от тежкото финансово наследство, натрупаните задължения и укриваните фактури от предишните управления. „Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна“, заяви Проданов.

Минималната заплата: „Доходите няма да бъдат замразени“

Проданов определи като правилно решението на съда да отклони искането на опозицията по темата за минималната работна заплата. Причината е, че междувременно Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, синдикатите и работодателите са изработили нов механизъм за определянето ѝ.

Според него с новите текстове категорично отпадат внушенията, че доходите ще бъдат замразени през 2027 г.

Трудовият стаж: отменен заради датата, не заради същността

По отношение на реформата в трудовия стаж Проданов уточни, че съдът не се е произнесъл по същество срещу нея. КС е приел, че въпросът попада в дискрецията на законодателя.

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Разпоредбата е отменена единствено защото е трябвало да влезе в сила от 1 януари 2027 г., обясни той. Тази дата била приета по предложение на Асен Василев и затова промяната не поражда преки финансови последици за бюджета за 2026 г.

Парламентът – със закъснели бюджети, но с нови разходи

Председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев прочете пасаж от мотивите на съда, посветен на практиката на парламентите през последните години.

„В последните години е налице системно неизпълнение от Народното събрание на задължението му да приема своевременно Закона за държавния бюджет, без обаче това да му попречи да приема закони, чрез които увеличава разходите в държавния бюджет за цялата бюджетна година, както и да залага автоматични механизми за извършване на разходи“, гласи цитираният от Белчев текст.

„Решението е единодушно“

Проданов отхвърли и твърденията на Теменужка Петкова, че решението на КС е взето под политическо влияние. „Решението на Конституционния съд е взето с единодушие от 11 души, включително тези, които не са назначени от тогавашния президент Радев“, заяви той.

Парламентарното мнозинство ще продължи изпълнението на заложените реформи, увери председателят на бюджетната комисия.

Редактор: Маргарита Костадинова
Конституционен съд Държавен бюджет Фискална политика Константин Проданов Опозиция Бюджетен дефицит Минимална работна заплата Кодекс на труда Трудов стаж Народно събрание
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