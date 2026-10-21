Децата на Кайли Дженър със сладка реакция на дебюта ѝ в модното шоу на Victoria's Secret

Д ецата на Кайли Дженър – 8-годишната Сторми и 4-годишният Еър, имаха най-трогателната реакция към последния голям успех в кариерата ѝ.

Децата на риалити звездата не можаха да скрият гордостта си, когато тя за първи път стъпи на подиума на Victoria's Secret. 29-годишната майка на две деца дефилира със сутиен на стойност 50 милиона долара по време на бляскавото ревю на марката.

В ново видео, публикувано в профила на Дженър в Instagram, дъщеря ѝ Сторми и синът ѝ Еър я наблюдават от първия ред, докато майка им дефилира с зашеметяващото облекло. Основателката на Kylie Cosmetics и малкият ѝ син дори си помахаха с ръка, докато тя преминаваше покрай тях.

„ВСЕ ОЩЕ СЪНУВАМ.. благодаря ти, @victoriassecret!!!“, написа Дженър към видеото си, в което включи и близък план на искрящото бельо от Jacob & Co. „Момент, който никога няма да забравя.“, добави тя.

Kylie Jenner's kids are their mom's biggest fans 🥰 The media star and beauty icon, 29, brought her daughter Stormi, 8, and son Aire, 4, to the rehearsal for the Victoria's Secret fashion show, waving as she rehearsed her walk in the $50 million diamond bra 🌟 They couldn't have looked more excited for her 💖 📽️ : #kyliejenner #victoriassecret — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 19, 2026

Освен централния жълт диамант на стойност 22 милиона долара, тазгодишният Fantasy Bra включваше и 4410 допълнителни скъпоценни камъка. С носенето на блестящото бижу Дженър официално се присъединява към редиците на легендарните „ангели“ на Victoria's Secret като Адриана Лима, Жизел Бюндхен и Хайди Клум.

Адам Селман, креативен директор на Victoria's Secret, сподели, че Дженър е била избрана, защото е „културна сила“.

„Кайли наистина надхвърля рамките само на модата, културата или телевизията – тя е нещо много повече“, каза той пред списание Vogue. „Това е абсолютно същото, което правим и ние. Шоуто е толкова мащабно, то е истинско шоубизнес събитие и мисля, че тя е чудесен катализатор за това. Тя създаде своя собствена култура, а колко хора могат да се похвалят с това?“, добави той.

„Мисля, че това е интересна комбинация, която предлагаме на феновете: даваме им това, което искат с този невероятен Fantasy Bra, съчетано с неочакван талант, който притежава огромна аудитория и голямо културно влияние“, допълни Селман.

Дженър споделя Сторми и Еър с бившия си партньор, рапъра Травис Скот. Тя и изпълнителят на „Antidote“ имаха връзка с прекъсвания в продължение на около пет години, преди да се разделят окончателно през 2023 г.