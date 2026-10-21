Любопитно

Децата на Кайли Дженър със сладка реакция на дебюта ѝ в модното шоу на Victoria's Secret

Риалити звездата Кайли Дженър се присъедини към супермодели като Адриана Лима и Хайди Клум, дефилирайки с фантастичен сутиен за 50 милиона долара на модното шоу на Victoria's Secret, подкрепяна от първия ред от двете си деца

21 октомври 2026, 11:39
Децата на Кайли Дженър със сладка реакция на дебюта ѝ в модното шоу на Victoria's Secret
Източник: БТА

Д ецата на Кайли Дженър – 8-годишната Сторми и 4-годишният Еър, имаха най-трогателната реакция към последния голям успех в кариерата ѝ.

Децата на риалити звездата не можаха да скрият гордостта си, когато тя за първи път стъпи на подиума на Victoria's Secret. 29-годишната майка на две деца дефилира със сутиен на стойност 50 милиона долара по време на бляскавото ревю на марката.

В ново видео, публикувано в профила на Дженър в Instagram, дъщеря ѝ Сторми и синът ѝ Еър я наблюдават от първия ред, докато майка им дефилира с зашеметяващото облекло. Основателката на Kylie Cosmetics и малкият ѝ син дори си помахаха с ръка, докато тя преминаваше покрай тях.

„ВСЕ ОЩЕ СЪНУВАМ.. благодаря ти, @victoriassecret!!!“, написа Дженър към видеото си, в което включи и близък план на искрящото бельо от Jacob & Co. „Момент, който никога няма да забравя.“, добави тя.

Освен централния жълт диамант на стойност 22 милиона долара, тазгодишният Fantasy Bra включваше и 4410 допълнителни скъпоценни камъка. С носенето на блестящото бижу Дженър официално се присъединява към редиците на легендарните „ангели“ на Victoria's Secret като Адриана Лима, Жизел Бюндхен и Хайди Клум.

Адам Селман, креативен директор на Victoria's Secret, сподели, че Дженър е била избрана, защото е „културна сила“.

„Кайли наистина надхвърля рамките само на модата, културата или телевизията – тя е нещо много повече“, каза той пред списание Vogue. „Това е абсолютно същото, което правим и ние. Шоуто е толкова мащабно, то е истинско шоубизнес събитие и мисля, че тя е чудесен катализатор за това. Тя създаде своя собствена култура, а колко хора могат да се похвалят с това?“, добави той.

„Мисля, че това е интересна комбинация, която предлагаме на феновете: даваме им това, което искат с този невероятен Fantasy Bra, съчетано с неочакван талант, който притежава огромна аудитория и голямо културно влияние“, допълни Селман.

Дженър споделя Сторми и Еър с бившия си партньор, рапъра Травис Скот. Тя и изпълнителят на „Antidote“ имаха връзка с прекъсвания в продължение на около пет години, преди да се разделят окончателно през 2023 г.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Източник: www.instyle.com    
Кайли Дженър Victorias Secret Fantasy Bra Сторми и Еър Модно ревю Знаменитости Луксозно бельо
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

След уволнението си: Бившата говорителка на Белия дом Кейти Захария показа коремни мускули в Калифорния

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 3 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 6 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 4 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европейската прокуратура

Европрокуратурата обвини кмета на Петрич в измама с европейски средства

България Преди 5 минути

Обвинението е свързано с проект за превръщане на бивши военни казарми в музей, финансиран с над 646 хил. евро по програма между България и Гърция

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Любопитно Преди 7 минути

С над 2 милиона гледания и стотици хиляди харесвания, стюардесите ни се превърнаха в интернет сензация и модна тема за чуждестранните потребители

„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките

„Държавното масло е по-скъпо“: Работодатели оспорват данните за надценките

Парите ни Преди 16 минути

Има ли необосновано поскъпване и какво всъщност показват проверките в големите търговски вериги?

<p>Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ утре</p>

Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ на 22 октомври

Свят Преди 23 минути

Корабът ще превози 40 000 тона гориво. Доставките са част от договореност между Доналд Тръмп и Владимир Путин за увеличаване на руския износ на дизел

Доналд Тръмп

Кандидат за Сената: Тръмп отвлича вниманието с атаки срещу вярата ми

Свят Преди 27 минути

Кандидатът на демократите в Мичиган, Абдул Ел-Сайед, твърди, че атаките на републиканците срещу вярата му са опит да се отклони вниманието от икономическите проблеми. Надпреварата за Сената е изключително оспорвана, като проучванията показват практически равен резултат с опонента му Майк Роджърс.

депресия

Циркадна депресия или защо се чувствате вечно уморени и тъжни

Любопитно Преди 38 минути

Учени идентифицираха нов подтип депресия, наречен „циркадна“, който е свързан с вътрешния биологичен часовник. Според ново проучване тя засяга до един на всеки четирима пациенти и често не се повлиява от стандартните антидепресанти.

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

Свят Преди 38 минути

Брайън Сгурос измамил институциите, използвал самоличността на починалия и дори фалшифицирал подписа му пред нотариус, но бил разобличен, след като поискал наследниците да му платят ремонтите

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Любопитно Преди 39 минути

Холивудският любимец Дуейн Джонсън - Скалата изненада феновете си с пълна визуална промяна. Актьорът свали 14 килограма и се състари с десетилетия за новата си роля във фантастичната семейна драма „Lizard Music“, чиято премиера се очаква през 2027 г.

<p>Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран</p>

Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран за „софтуерна актуализация“

България Преди 40 минути

37-годишен жител на исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама. От негово име са изтеглени пари, а след това са направени два превода към банкова сметка в Португалия

Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди

Кой ще ни обслужва на пистите: Cезонните работници от Узбекистан, Киргизстан и Непал вече са хиляди

Парите ни Преди 42 минути

Почти половината сезонни работници идват от Узбекистан и Киргизстан, всеки пети работи в кухня. Бургас е първенец с над 8000 разрешения

<p>Израел вече е партньор в Тихоокеанския форум</p>

Израел получи статут на партньор във Форума на тихоокеанските острови

Свят Преди 48 минути

Израел получи статут на партньор за диалог във Форума на тихоокеанските острови, присъединявайки се към глобални сили като САЩ и Китай. Този дипломатически ход идва на фона на засилен международен натиск заради военната кампания в ивицата Газа.

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

„Прогресивна България“: Решението на КС доказа, че бюджетът е законен

България Преди 52 минути

Опозицията претърпя „пълен крах“, а доходите няма да бъдат замразени през 2027 г., заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов

,

Учени в Тайван създадоха приложение с изкуствен интелект за оценка на щети от земетресения

Любопитно Преди 59 минути

Учени в Тайван разработиха приложение с изкуствен интелект, което оценява щетите от земетресения и сеизмичната устойчивост на сградите до 15 пъти по-бързо, като предлага и безплатна версия за проверка от граждани

Подготвяте дома си за зимата? Ето какво не бива да допускате (и защо моментът е сега)

Подготвяте дома си за зимата? Ето какво не бива да допускате (и защо моментът е сега)

Любопитно Преди 1 час

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Неочакван "пътник" в самолета: Змия отмени полет в Япония

Свят Преди 1 час

Механик откри влечуго под килима на самолет, а авиокомпанията призна, че подобен инцидент се случва за първи път в историята ѝ

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дава изявление пред медиите

Министър Стоянов за „Челси 3“: Останките още не са идентифицирани

България Преди 1 час

Военната прокуратура води досъдебно производство след атаката с дронове. Извършват се огледи и се търсят отломки от безпилотни летателни апарати.

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Edna.bg

Ким Кардашиян на 46: как риалити звездата изгради бизнес империя

Edna.bg

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата: Цените скочиха с над 42% за година

Nova.bg

Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета

Nova.bg