Пеевски отговори на Радев: Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера

Акция на ГДБОП и ДАНС в Белица: Изземват документи от дома на кмета

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Радев, Борисов и Пеевски в задочен спор. Какво се знае за акциите в Сунгурларе и Белица

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"Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера", заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имам информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него", посочи Пеевски.

"Схемата започва да се разплита": Радев за акцията в Сунгурларе

"Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгуларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите", допълни лидерът на ДПС.

"Слушах за върха на олигархията, много ми хареса, аз мога да го назова и той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков", посочи Пеевски.

"Всичко отива при тези двама души, спокойно могат да викнат Иван Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", коментира той.

ГДБОП и ДАНС удариха община Сунгурларе заради обществени поръчки, задържаха кмета

По-рано премиерът Румен Радев коментира акцията в Сунгурларе в началото на заседанието на Министерския съвет. Той заяви, че задържането на кмета на общината Димитър Гавазов може да е начало на разплитането на по-мащабни корупционни схеми.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, каза Радев.

По думите му досегашните усилия на МВР и ДАНС да стигнат до съществени разкрития са срещали пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво. Според премиера след акцията в Сунгурларе ситуацията се променя.

Акция на ГДБОП в Белица: Изземват документи от дома на кмета

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, заяви министър-председателят.

Радев отправи критики към лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов. Според него двамата са изнервени, защото вече не могат да влияят върху работата на правителството и разпределението на публичните средства.

„Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а поставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.