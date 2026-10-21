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Жива верига от добрина: Непознати спасиха куче, паднало в канал

Драматичната акция завърши с щастлив край благодарение на задружните усилия на случайни минувачи

21 октомври 2026, 12:14
Жива верига от добрина: Непознати спасиха куче, паднало в канал
Източник: iStock

Т рогателен момент, заснет в Манчестър, показва как група напълно непознати хора се обединиха, за да спасят куче, паднало в един от каналите в квартал Анкоутс, съобщи Daily Mail.

Случаят се разиграва, докато Бату Акйол разхожда своя любимец Сумак. Изведнъж животното се подхлъзва и пада по стръмните и хлъзгави стени на канала. Стопанинът му успява да задържи главата му над водата, дърпайки го за каишката, но му липсват сили да го извади сам от дълбокия и хлъзгав изкоп.

Жива верига срещу опасните води

Двама студенти, излизащи от близко кафене, забелязват отчаяните опити на мъжа и веднага се притичат на помощ. В рамките на секунди още четирима минувачи се включват в акцията, виждайки паниката на падналото във водата куче.

За да достигнат до изплашеното животно, доброволците бързо организират импровизирана жива верига:

  • Един от мъжете е спуснат с главата надолу по хлъзгавата стена на канала.
  • Останалите от групата го държат здраво за краката, за да не падне във водата.
  • Долу във водата кучето Сумак отчаяно се опитва да се задържи за стената, докато мъжът успява да хване каишката и нагръдника му.

С общи усилия и след драматични минути мъжете успяват да изтеглят панираното куче на безопасно място за облекчение на стопанина му и на всички присъстващи.

Източник: Daily Mail    
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