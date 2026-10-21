Жива верига от добрина: Непознати спасиха куче, паднало в канал

Т рогателен момент, заснет в Манчестър, показва как група напълно непознати хора се обединиха, за да спасят куче, паднало в един от каналите в квартал Анкоутс, съобщи Daily Mail.
Случаят се разиграва, докато Бату Акйол разхожда своя любимец Сумак. Изведнъж животното се подхлъзва и пада по стръмните и хлъзгави стени на канала. Стопанинът му успява да задържи главата му над водата, дърпайки го за каишката, но му липсват сили да го извади сам от дълбокия и хлъзгав изкоп.
Жива верига срещу опасните води
Двама студенти, излизащи от близко кафене, забелязват отчаяните опити на мъжа и веднага се притичат на помощ. В рамките на секунди още четирима минувачи се включват в акцията, виждайки паниката на падналото във водата куче.
Moment group of strangers come together to rescue dog that fell into Manchester canal https://t.co/UWhK5MsvXc https://t.co/97mltBFAPH— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 21, 2026
За да достигнат до изплашеното животно, доброволците бързо организират импровизирана жива верига:
- Един от мъжете е спуснат с главата надолу по хлъзгавата стена на канала.
- Останалите от групата го държат здраво за краката, за да не падне във водата.
- Долу във водата кучето Сумак отчаяно се опитва да се задържи за стената, докато мъжът успява да хване каишката и нагръдника му.
С общи усилия и след драматични минути мъжете успяват да изтеглят панираното куче на безопасно място за облекчение на стопанина му и на всички присъстващи.