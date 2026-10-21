Жива верига от добрина: Непознати спасиха куче, паднало в канал

Т рогателен момент, заснет в Манчестър, показва как група напълно непознати хора се обединиха, за да спасят куче, паднало в един от каналите в квартал Анкоутс, съобщи Daily Mail.

Случаят се разиграва, докато Бату Акйол разхожда своя любимец Сумак. Изведнъж животното се подхлъзва и пада по стръмните и хлъзгави стени на канала. Стопанинът му успява да задържи главата му над водата, дърпайки го за каишката, но му липсват сили да го извади сам от дълбокия и хлъзгав изкоп.

Жива верига срещу опасните води

Двама студенти, излизащи от близко кафене, забелязват отчаяните опити на мъжа и веднага се притичат на помощ. В рамките на секунди още четирима минувачи се включват в акцията, виждайки паниката на падналото във водата куче.

Moment group of strangers come together to rescue dog that fell into Manchester canal https://t.co/UWhK5MsvXc https://t.co/97mltBFAPH — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 21, 2026

За да достигнат до изплашеното животно, доброволците бързо организират импровизирана жива верига:

Един от мъжете е спуснат с главата надолу по хлъзгавата стена на канала.

Останалите от групата го държат здраво за краката, за да не падне във водата.

Долу във водата кучето Сумак отчаяно се опитва да се задържи за стената, докато мъжът успява да хване каишката и нагръдника му.

С общи усилия и след драматични минути мъжете успяват да изтеглят панираното куче на безопасно място за облекчение на стопанина му и на всички присъстващи.