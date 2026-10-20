Веригите рискуват глоби до 135 млн. евро: КЗП сезира КЗК заради надценки, каквито няма в Европа

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) внася сигнал в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради надценките в търговските вериги. По думите на председателя на КЗП Мая Манолова има данни за сериозно нарушение на Закона за защита на конкуренцията, а санкциите могат да достигнат до 10% от оборота, информира NOVA. При оборотите на големите вериги това означава максимални глоби между 50 и 135 млн. евро в зависимост от оборота на съответната верига.

„Нашият отговор на твърденията на веригите, че няма нарушение и че могат да поставят каквито пожелаят надценки, е категоричен“, заяви Манолова на брифинг. Тя поясни, че има съмнения за нарушаване на една от абсолютните забрани в закона – забраната за дискриминация на доставчици и търговски партньори. Когато разликите в надценките на сходни продукти от една и съща категория надхвърлят 10 процентни пункта, те могат да попаднат в обхвата на забранените нелоялни търговски практики при наличието на предвидените в закона условия.

Според Манолова това е морално укоримо и истинско безобразие, защото българските производители се поставят под натиск и продукцията им се продава на много високи цени през веригите. Нарушенията се установяват от КЗК, а данните за доставните и продажните цени и надценките при различните доставчици са налични в КЗП, посочи тя. Сигналът до КЗК е внесен непосредствено след брифинга.

Най-висока е надценката при маслото. „Разбира се, шампион е маслото, което се продава с надценка от 135%“, каза Манолова. Доставната му цена е 1,43 евро, а продажната – 3,79 евро с ДДС. В същата верига друго масло от друг доставчик е с надценка от 85% – доставна цена 1,73 евро и продажна 3,85 евро.

В друга верига при прясното мляко е установена надценка от 99%. Половин литър мляко се доставя за 0,44 евро и се продава за 1,07 евро. В същата верига литровата опаковка е с надценка от 68% – доставна цена 0,94 евро и продажна 1,89 евро.

При сиренето са проверени три продукта в една и съща верига, като най-голямата надценка без ДДС е 95%. Веригата купува сиренето за 1,92 евро и го продава за 4,49 евро. „Златен български продукт! Златен заради надценката, която му поставя търговската верига“, коментира Манолова.

При кашкавала един от продуктите е с надценка от 99%, като се доставя за 2,67 евро и се продава за 6,39 евро. В друг случай доставната цена е 2,50 евро, а продажната – 6,50 евро. При киселото мляко надценката е 80%. Най-ниската установена надценка е 31%, но в останалите случаи тя обичайно е около 80%, посочи председателят на КЗП.

За сравнение, обичайните надценки в Германия са между 15% и 25%, в Австрия – между 25% и 30%, а във Франция – около 25%, посочи Манолова. „Такива надценки няма в никоя европейска държава“, подчерта тя.

КЗП вече е започнала и 11 производства за необосновано повишаване на цените на стоки от малката потребителска кошница в периода от август до октомври – сирене, мляко, домати, краставици и други. Търговците ще имат възможност да докажат, че поскъпването е обосновано. Ако не успеят, глобите са от 10 000 до 100 000 евро за всеки отделен продукт.

При анализа на оперативните разходи на веригите, които те посочват като причина за високите цени, КЗП е открила и други смущаващи данни. Една от веригите има разходи за консултантски услуги от 45 млн. лева годишно, а във финансовите отчети на друга са посочени 51 млн. лева плащания по договори със свързани компании. Данните се предават на НАП, която да провери тяхната икономическа обоснованост, достоверност и истинност.

В хода на проверката е получен и сигнал за заблуждаваща търговска практика – картофи, представяни за български, за които има информация, че са препакетирани в Гърция и произхождат от трета държава. Случаят се проверява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а санкциите могат да достигнат 3000 евро.

От сряда КЗП започва съвместна проверка с БАБХ и НАП в складовете на големите търговски вериги. След храните комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.