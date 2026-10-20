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Revolut: Мащабен срив засегна приложението и картовите плащания

Компанията потвърди за проблема в социалната мрежа X, уверявайки, че екипите ѝ работят по отстраняването му.

Обновена преди 2 часа / 20 октомври 2026, 11:18
Revolut: Мащабен срив засегна приложението и картовите плащания
Източник: Vesti.bg/Скрийншот

Ф инансовото приложение Revolut претърпя сериозен технически срив, който засегна множество негови функции. Проблемът се оказа широкообхватен, като освен невъзможност за достъп до приложението, потребителите съобщиха и за неуспешни опити за извършване на плащания с физически карти.

Потребители на популярната дигитална банка в България също съобщиха за мащабни технически затруднения при използването на платформата.

Източник: Vesti.bg

Компанията потвърди за наличието на проблема чрез изявление в социалната мрежа X. „В момента изпитваме прекъсване на услугите, засягащо множество функции, което може да доведе до недостъпност на някои услуги“, се посочва в съобщението, цитирано от The Independent.

От Revolut допълват, че техният инженерен екип работи активно за възстановяване на пълната функционалност възможно най-бързо и се извиняват за причиненото неудобство.

В социалните мрежи бяха регистрирани множество оплаквания от клиенти, които не са могли да извършват плащания или да управляват средствата си. За разлика от други подобни инциденти с банкови системи, в този случай потребителите изрично подчертават, че и техните физически карти са спрели да функционират, което ги е оставило без възможност за разплащане дори в търговски обекти.

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Прави впечатление, че към момента на публикуване на информацията за срива, официалната страница на Revolut за „статус на системата“ е показвала, че всички системи са „оперативни“.

Това разминаване между официално докладвания статус и реалната ситуация създава допълнителни въпроси относно механизмите за мониторинг и комуникация на компанията.

Revolut потвърди разкриване на клиентски данни след фалшиви искания

Revolut е базирана във Великобритания и според собствените ѝ данни обслужва над 80 милиона индивидуални клиенти и повече от 800 000 бизнес клиенти в световен мащаб.

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