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Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Изкуственият интелект става все по-достъпен, но истинската разлика вече не е в инструментите, които използваме, а в това какво умеем да правим с тях

21 октомври 2026, 10:59
Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?
Източник: SoftUni

П редставете си двама маркетолози. И двамата използват ChatGPT. Единият го моли да напише текст за реклама. Другият използва AI, за да анализира резултатите от предишни кампании, да открие кои послания работят най-добре, да създаде нови варианти и да автоматизира част от процеса.

Инструментът може да е един и същ. Резултатът съвсем различен.

И тук се появява един любопитен парадокс: колкото по-достъпен става изкуственият интелект, толкова по-важно е какво умеем да правим с него.

Когато AI уменията започнат да имат цена

Това вече не е само въпрос на лична продуктивност. През октомври 2026 г. Reuters съобщи, че близо една четвърт от 500 анкетирани ръководители във финансовия сектор посочват, че компаниите им обвързват бонуси, повишения или увеличения на възнагражденията с AI уменията на служителите.

А според доклада Work Trend Index 2026 на Microsoft 66% от анкетираните професионалисти, които използват AI, казват, че той им позволява да отделят повече време за задачи с висока стойност.

Интересното е, че технологиите, които доскоро ни впечатляваха с умението си да отговарят на въпроси, вече могат да участват в много по-сложни процеси. Да обработват данни, да работят с различни приложения, да изпълняват последователни задачи. Но някой трябва да знае как да организира тази работа, какви инструкции да даде и кога да провери резултата. 

„Днес почти всеки е пробвал ChatGPT. Но има огромна разлика между това да зададеш няколко въпроса на AI и да можеш да му възложиш работа, която иначе би ти отнела часове. Технологията е достъпна за всички, но уменията да я използваш ефективно не идват автоматично“, коментира Светлин Наков, основател на СофтУни.

Точно към тази следваща стъпка е насочен модулът AI Fundamentals на SoftUni AI, който стартира на 27 октомври 2026 г.

В шест практически курса участниците надграждат работата с AI асистенти и промптове, като се учат да създават AI агенти, да автоматизират задачи, да анализират бизнес данни и дори да разработват приложения без задълбочени програмни познания. Обучението е предназначено за професионалисти, мениджъри и предприемачи, които искат да използват AI не само за отделни задачи, а като част от начина, по който работят.

Защото следващото голямо разделение на пазара на труда може би няма да е между хората, които имат достъп до AI, и тези, които нямат. А между тези, които чакат AI да им даде отговор, и тези, които знаят как да постигнат резултат с него.

Повече за програмата и възможностите за участие можете да откриете в AI Fundamentals на SoftUni AI.

Източник: SoftUni
Източник: SoftUni    
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