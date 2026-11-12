Парите ни

Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение

Експертите настояват за трайно ограничаване на разходите с 1,4 млрд. евро и предупреждават за надценени приходи

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 ноември 2026, 13:16
Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение
Източник: БГНЕС

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. не осигурява с достатъчна вероятност спазването на европейския корективен път и оставя минимален буфер при евентуално неизпълнение на приходите или по-високи разходи. Това показва становището на Фискалния съвет за бюджета и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027 - 2029 г.

Фискалният съвет съгласува проекта, но препоръчва още през 2027 г. да бъдат добавени трайни разходни мерки за около 1% от БВП, или приблизително 1,4 млрд. евро. Според Съвета поне две трети от необходимата корекция трябва да дойдат от ограничаване на разходите.

Разходите растат повече от допустимото

Един от основните проблеми е ръстът на нетните разходи. За 2027 г. Фискалният съвет го оценява на 4,4% при допустим таван от 3,4%. За 2026 г. оценката е за ръст от 7% при максимум 4,2%.

След отчитане на позволената гъвкавост за разходите за отбрана отклонението в т.нар. контролна сметка остава 0,7% от БВП през 2027 г. Това е над кумулативния праг от 0,6%, като според разчетите на Съвета отклонението се изчиства едва през 2028 г.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ според оценката на Фискалния съвет е 5,1% от БВП през 2026 г., 4,3% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Така той пада под границата от 3% едва в последната възможна година и с буфер под 0,2 процентни пункта.

Само 40 - 42% вероятност приходите да бъдат изпълнени

Фискалният съвет поставя под въпрос и част от заложените приходи.

Данъчно-осигурителните приходи за 2027 г. са разчетени на 41,98 млрд. евро. Те са с между 290 и 350 млн. евро над базовия сценарий на Съвета, а вероятността за пълното им изпълнение е оценена на едва 40 - 42%.

Разликата е още по-голяма при ефекта от новите приходни мерки. Министерството на финансите очаква от тях 1,927 млрд. евро през 2027 г., докато оценката на Фискалния съвет е за около 1,3 млрд. евро.

Най-голямата отделна мярка е еднократният данък от 33% върху т.нар. свръхпечалба. В бюджета от него са заложени 800 млн. евро, докато симулацията на Фискалния съвет показва приход от около 211 млн. евро.

Съветът посочва и историческите резултати - през периода 2014 - 2025 г. обявените приходни мерки са се отразявали реално в постъпленията с между 10% и 40% от предварително оценения им размер.

Спадът на разходите е основно заради края на ПВУ

Фискалният съвет оспорва и тезата, че през 2027 г. се извършва реално свиване на публичните разходи.

По проект те намаляват от 43,5% от БВП през 2026 г. до 39,6% през 2027 г. Според анализа обаче причините са приключването на Плана за възстановяване и устойчивост и растежът на номиналния БВП.

Общите разходи номинално намаляват с около 840 млн. евро, но разходите по сметките за средства от ЕС спадат с 3,53 млрд. евро. В същото време разходите по националния бюджет се увеличават с 2,69 млрд. евро, или 5,5%.

Фискалният съвет отбелязва още, че за да се изпълни прогнозата на Министерството на финансите за 2026 г., през ноември и декември трябва да бъдат направени плащания за 14,1 млрд. евро. Това е с 41% повече спрямо същите два месеца на 2025 г.

Без еднократните разплащания към общините и АПИ и националното финансиране по ПВУ, общо около 2,15 млрд. евро, основният дефицит за 2026 г. по разчетите на Съвета е около 3,9% от БВП. При тази база заложеният дефицит от 3,5% за 2027 г. не представлява съществена консолидация.

Дебне дългова спирала: Фискалният съвет иска затягане на колана

Къде според Съвета могат да се намалят разходите

Препоръката е трайните разходни мерки за около 1,4 млрд. евро да бъдат насочени към числеността на персонала, издръжката, субсидиите за държавните предприятия и по-доброто насочване на социалните плащания.

Публичните инвестиции трябва да бъдат запазени в реално изражение, посочва Фискалният съвет. Анализът отбелязва, че разходите за персонал надхвърлят предвиденото в закона вече 16 поредни години, а таваните за 2028 и 2029 г. предполагат около 8% по-малко заети, без зад това да са разписани конкретни мерки.

Съветът предлага и буфер от поне 0,5% от БВП под максимално допустимите нетни разходи, така че изпълнението на фискалните правила да не зависи от една приходна мярка или от използването на гъвкавостта за разходите за отбрана.

Правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

Еднократният данък върху свръхпечалбата също трябва да бъде преразгледан. Ако бъде запазен, препоръката е приходите от него да се използват за намаляване на дефицита, а не за финансиране на постоянни разходи.

Фискалният съвет предупреждава и за растящата цена на дълга. По неговата оценка държавният дълг се увеличава от 29,9% от БВП през 2025 г. до 36,9% през 2029 г., а разходите за лихви нарастват от 908 млн. евро до близо 2,5 млрд. евро годишно.

Редактор: Маргарита Костадинова
Държавен бюджет 2027 Фискален съвет Бюджетен дефицит Публични разходи Приходи Държавен дълг Данък свръхпечалба План за възстановяване и устойчивост Бюджетна прогноза Фискални правила
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Надежда за мир или пореден провал - какви са резултатите от преговорите между Русия и Украйна

Надежда за мир или пореден провал - какви са резултатите от преговорите между Русия и Украйна

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

biss.bg
Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 18 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 17 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 17 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

България Преди 58 минути

Единият е рецидивист

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Любопитно Преди 1 час

Месеци след като спечели сърцата на интернет с плюшения си орангутан, японският макак Пънч пораства и вече проявява нежен интерес към ново бебе в зоопарка в Ичикава, докато гледачите му разказват как се грижат за здравето на всички животни в стадото

Радев: Европа трябва да има място на масата за преговори за Украйна

Радев: Европа трябва да има място на масата за преговори за Украйна

България Преди 1 час

Премиерът призова Европа да излъчи свой представител и заяви, че разговорите между САЩ и Русия не са достатъчни за дългосрочната сигурност на континента

.

Исторически племенен съвет в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Оспорвано изпитание за сила и издръжливост определя следващия номиниран в надпреварата

Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът

Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът

Парите ни Преди 1 час

За месец А-95 е поевтинял с 11 евроцента за литър, а дизелът вече струва средно 1,87 евро

Огромен интерес: Бизнесът поиска пет пъти повече пари за зелени технологии

Огромен интерес: Бизнесът поиска пет пъти повече пари за зелени технологии

Парите ни Преди 1 час

Близо 2000 български компании кандидатстваха за европейско финансиране

Нови подробности за убийството на Илиян Филипов - втория обвиняем е помагал на Мегеров

Нови подробности за убийството на Илиян Филипов - втория обвиняем е помагал на Мегеров

България Преди 1 час

Мъжът е арестуван в Пазарджик. Прокуратурата посочва, че Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството

Плуване, уроци, зъболекар: За какво ще връщат данъци на родители

Плуване, уроци, зъболекар: За какво ще връщат данъци на родители

Парите ни Преди 2 часа

Новото облекчение ще обхваща и спортна екипировка, но родителите ще трябва да доказват разходите

Кой е мъжът, загинал при взрив на автомобил в Санкт Петербург?

Кой е мъжът, загинал при взрив на автомобил в Санкт Петербург?

Свят Преди 2 часа

Според руски медии и Телеграм канали загиналият е военнослужещ от военновъздушните сили. Следственият комитет разследва случая като убийство

Един ден до началото на eMAG Black Friday 2026: цяла седмица с оферти

Един ден до началото на eMAG Black Friday 2026: цяла седмица с оферти

Любопитно Преди 2 часа

Платформата разкрива още оферти преди началото на 14-ото издание на кампанията, което стартира рано сутринта на 13 ноември

Пламъци изпепелиха автобуси в Германия, щетите са за милиони

Пламъци изпепелиха автобуси в Германия, щетите са за милиони

Свят Преди 2 часа

Огънят избухнал в град Ладенбург и унищожил автобусите на територията на фирма. Няма пострадали, причината за пожара се разследва

Мистериозен обект ускорява край Земята: Учен подозира, че е изгубен съветски кораб от 1988 г.

Мистериозен обект ускорява край Земята: Учен подозира, че е изгубен съветски кораб от 1988 г.

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване опроверга версията, че става въпрос за обикновен астероид. Според професор от Харвард загадъчното тяло всъщност е изчезналата съветска сонда „Фобос 1“

МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“

МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“

Свят Преди 2 часа

Извозването и съхранението в базата край Веселиново са безплатни. 20 автомобила остават веществени доказателства и могат да бъдат освободени само с разрешение на разследващите

Опит за рекорд на Гинес: Теглене на самолет на живо по NOVA SPORT

Опит за рекорд на Гинес: Теглене на самолет на живо по NOVA SPORT

Любопитно Преди 2 часа

Световният шампион по силов трибой Христо Мусков ще изпита силата и волята си на 13 ноември на летище „Васил Левски“

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Свят Преди 3 часа

По думите на президента ограниченията в системата засягат фронтовата линия и пречат на украинските дронове да достигат необходимата скорост

Договор за 23 256 лева доведе до обвинителен акт срещу Благомир Коцев

Договор за 23 256 лева доведе до обвинителен акт срещу Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Обвинението е за опит за сключване на договор за правни услуги на стойност 23 256 лева с ДДС, част от които са били платени

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ездата на слон в Бали е забранена

sinoptik.bg
1

Да обиколим виртуално пещера „Бисерна“

sinoptik.bg

Ан Хатауей празнува: Какво общо има с Шекспир и кои са тайните, които малцина знаят за нея?

Edna.bg

Какво вещаят звездите за eMAG Black Friday

Edna.bg

Недоволство заради предложени промени в Закона за личната помощ

Nova.bg

Сигнал за изнудване след трагедията на „Тракия“ - Динко Вълев поискал 8000 евро от превозвач

Nova.bg