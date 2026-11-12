Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. не осигурява с достатъчна вероятност спазването на европейския корективен път и оставя минимален буфер при евентуално неизпълнение на приходите или по-високи разходи. Това показва становището на Фискалния съвет за бюджета и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027 - 2029 г.

Фискалният съвет съгласува проекта, но препоръчва още през 2027 г. да бъдат добавени трайни разходни мерки за около 1% от БВП, или приблизително 1,4 млрд. евро. Според Съвета поне две трети от необходимата корекция трябва да дойдат от ограничаване на разходите.

Разходите растат повече от допустимото

Един от основните проблеми е ръстът на нетните разходи. За 2027 г. Фискалният съвет го оценява на 4,4% при допустим таван от 3,4%. За 2026 г. оценката е за ръст от 7% при максимум 4,2%.

След отчитане на позволената гъвкавост за разходите за отбрана отклонението в т.нар. контролна сметка остава 0,7% от БВП през 2027 г. Това е над кумулативния праг от 0,6%, като според разчетите на Съвета отклонението се изчиства едва през 2028 г.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ според оценката на Фискалния съвет е 5,1% от БВП през 2026 г., 4,3% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Така той пада под границата от 3% едва в последната възможна година и с буфер под 0,2 процентни пункта.

Само 40 - 42% вероятност приходите да бъдат изпълнени

Фискалният съвет поставя под въпрос и част от заложените приходи.

Данъчно-осигурителните приходи за 2027 г. са разчетени на 41,98 млрд. евро. Те са с между 290 и 350 млн. евро над базовия сценарий на Съвета, а вероятността за пълното им изпълнение е оценена на едва 40 - 42%.

Разликата е още по-голяма при ефекта от новите приходни мерки. Министерството на финансите очаква от тях 1,927 млрд. евро през 2027 г., докато оценката на Фискалния съвет е за около 1,3 млрд. евро.

Най-голямата отделна мярка е еднократният данък от 33% върху т.нар. свръхпечалба. В бюджета от него са заложени 800 млн. евро, докато симулацията на Фискалния съвет показва приход от около 211 млн. евро.

Съветът посочва и историческите резултати - през периода 2014 - 2025 г. обявените приходни мерки са се отразявали реално в постъпленията с между 10% и 40% от предварително оценения им размер.

Спадът на разходите е основно заради края на ПВУ

Фискалният съвет оспорва и тезата, че през 2027 г. се извършва реално свиване на публичните разходи.

По проект те намаляват от 43,5% от БВП през 2026 г. до 39,6% през 2027 г. Според анализа обаче причините са приключването на Плана за възстановяване и устойчивост и растежът на номиналния БВП.

Общите разходи номинално намаляват с около 840 млн. евро, но разходите по сметките за средства от ЕС спадат с 3,53 млрд. евро. В същото време разходите по националния бюджет се увеличават с 2,69 млрд. евро, или 5,5%.

Фискалният съвет отбелязва още, че за да се изпълни прогнозата на Министерството на финансите за 2026 г., през ноември и декември трябва да бъдат направени плащания за 14,1 млрд. евро. Това е с 41% повече спрямо същите два месеца на 2025 г.

Без еднократните разплащания към общините и АПИ и националното финансиране по ПВУ, общо около 2,15 млрд. евро, основният дефицит за 2026 г. по разчетите на Съвета е около 3,9% от БВП. При тази база заложеният дефицит от 3,5% за 2027 г. не представлява съществена консолидация.

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Къде според Съвета могат да се намалят разходите

Препоръката е трайните разходни мерки за около 1,4 млрд. евро да бъдат насочени към числеността на персонала, издръжката, субсидиите за държавните предприятия и по-доброто насочване на социалните плащания.

Публичните инвестиции трябва да бъдат запазени в реално изражение, посочва Фискалният съвет. Анализът отбелязва, че разходите за персонал надхвърлят предвиденото в закона вече 16 поредни години, а таваните за 2028 и 2029 г. предполагат около 8% по-малко заети, без зад това да са разписани конкретни мерки.

Съветът предлага и буфер от поне 0,5% от БВП под максимално допустимите нетни разходи, така че изпълнението на фискалните правила да не зависи от една приходна мярка или от използването на гъвкавостта за разходите за отбрана.

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Еднократният данък върху свръхпечалбата също трябва да бъде преразгледан. Ако бъде запазен, препоръката е приходите от него да се използват за намаляване на дефицита, а не за финансиране на постоянни разходи.

Фискалният съвет предупреждава и за растящата цена на дълга. По неговата оценка държавният дълг се увеличава от 29,9% от БВП през 2025 г. до 36,9% през 2029 г., а разходите за лихви нарастват от 908 млн. евро до близо 2,5 млрд. евро годишно.