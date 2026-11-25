К онкурсът „Мис Вселена“ короняса своята най-нова кралица.

Във вторник, 24 ноември, международният форум проведе финала си в зала „Колизео де Пуерто Рико Хосе Мигел Агрелот“ в Сан Хуан, Пуерто Рико, и избра за победителка Дженифър Барето, която представляваше тазгодишната страна домакин.

27-годишната Барето е психолог и социален работник. Тя има и дъщеря на име Пенелопе, съобщи изданието „Ел Нуево“, с което се превръща в първата майка, печелила престижния конкурс.

Jennifer Barreto of Puerto Rico was crowned Miss Universe 2026 on home soil, capping off another tumultuous 12 months for the scandal-plagued pageant. Barreto is the first married woman and first mother to win Miss Universe since organizers lifted its controversial ban on contestants who have ever wed, or given birth, three years ago. https://t.co/5obxqIYECh — CNN International (@cnni) November 25, 2026

Носителката на титлата „Мис Вселена“ 2025 Фатима Бош короняса своята наследничка, поставяйки на главата ѝ най-новата корона на организацията. Бижуто е създадено в сътрудничество между дизайнера Джордж Уитълс и ювелирната къща „Мезон д'Ор“, носи името „Сиянието на едно вечно наследство“ и включва 3150 диаманта, инкрустирани в 18-каратово бяло злато.

В челната петица до Барето се наредиха представителките на Филипините, Нова Зеландия, Венецуела и Доминиканската република.

В надпреварата се включиха участнички от над 110 държави и територии, сред които и няколко, дебютиращи на финала за първи път, като Сен Мартен и Уганда. Водещи на бляскавото събитие бяха телевизионният водещ Марио Лопес и „Мис Вселена“ 2022 Ар Бони Габриел. По техни думи тазгодишната селекция от 117 претендентки е включвала 22 дами с магистърска степен, петима лекари и 10 майки.

В дните преди финала участничките преминаха през множество различни етапи, включително традиционните интервюта при закрити врата, конкурса за национални носии и предварителните кръгове. По време на церемонията беше обявено и мястото на провеждане на 76-ото издание на „Мис Вселена“. Догодина надпреварата отново ще се състои в Пуерто Рико.

Подготовката за тазгодишния конкурс предизвика сериозен отзвук след новините, че някои африкански участнички няма да могат да се включат заради визови ограничения. В мрежата се появиха и видеа, на които претендентки се спъват по импровизиран подиум на плажа, както и кадри как „Мис Вселена Франция“ 2026 е изведена от хотел в инвалидна количка, след като се е контузила по време на репетициите.

Miss Puerto Rico has been crowned Miss Universe 2026. https://t.co/RpNqtthLxR — Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2026

Миналогодишното издание на „Мис Вселена“ също беше разтърсено от скандал след скандал, включително остри сблъсъци между ръководството на конкурса и участничките, оставки на членове на журито в последния момент и дори травми.

Коронясването на Бош миналата година дойде, след като организацията „Мис Вселена“ се оказа замесена в няколко противоречия в навечерието на финала. Сред тях беше излъчване на живо, което доби огромна популярност в интернет и показа как изпълнителният директор на конкурса Нават Ицарагрисил се кара на Бош за това, че тя уж е отказала да участва във фотосесия, предназначена за споделяне в социалните мрежи.

Освен това по време на миналогодишната надпревара „Мис Вселена Ямайка“ Габриел Хенри падна от сцената по време на предварителния кръг и не успя да продължи участието си в състезанието. По-късно стана ясно, че Хенри е получила черепно-мозъчна травма, вследствие на което тя заведе съдебно дело срещу организацията „Мис Вселена“.