Цените на петрола се понижават с над 1,5% в сряда, заличавайки част от ръста от предходния ден. Очакванията за излишък на световния пазар през следващата година надделяват над опасенията от прекъсвания на доставките от Близкия изток, съобщава Ройтерс.

Към 9:30 ч. българско време фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняват с 1,6% до 89,93 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI губи 1,9% от стойността си до 80,53 долара за барел.

Петролът поевтинява: Пазарът вече очаква излишък

И двата сорта отчетоха поскъпване с над 2% във вторник.

Пазарът е в очакване на решенията на ОПЕК+

Според анализаторите несигурността около производствените квоти за 2027 г., оттеглянето на Обединените арабски емирства от ОПЕК+ и стремежът на Ирак да увеличи производствения си капацитет оказват натиск върху цените.

На 29 ноември предстоят срещи на министрите от ОПЕК+, на които ще бъде определена политиката за добив на петрол през следващата година.

Ирак настоява организацията да повиши оценката на производствения капацитет на страната, което би повлияло върху бъдещите ѝ квоти за добив.

Предлагането ще надхвърли търсенето

„Откакто този месец беше публикуван докладът на Международната агенция по енергетика, очакванията за световен излишък на предлагането държат цените под контрол“, коментира Цуйоши Уено, старши икономист в изследователския институт NLI.

Според последния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) световното предлагане на петрол ще надхвърли търсенето още през последното тримесечие на 2026 г., а излишъкът ще се увеличи през следващата година.

Агенцията прогнозира, че през 2027 г. световното предлагане ще нарасне с 6,6 млн. барела дневно до средно 108,1 млн. барела, докато търсенето ще се увеличи с 2 млн. барела дневно.

Тръмп свали цената на петрола: Брент пада под 97 долара след най-тежката си седмица от 2020 г.

Все още обаче има рискове пред възстановяването на доставките, а недостигът на преработени петролни продукти, особено на дизел, остава сериозен проблем, предупреждава МАЕ.

За сравнение, на 19 ноември Брент се търгуваше за около 92 долара за барел, а американският лек суров петрол - за 83 долара, както Vesti.bg съобщи.