„Благомир Коцев ми е политически опонент, само че това е избор на варненци“, заяви Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза, че е предупредил представители на партията във Варна за тежки последици, ако предприемат действия срещу кмета.

Борисов смята, че кмет може да бъде отстранен чрез избори, а не с решение на представители на партиите в Общинската избирателна комисия.

Той предложи промени в закона, които да позволят на партиите да оттеглят своите представители в изборните комисии.

Борисов коментира и възможната санкция за България заради свръхдефицита, като я определи като „редовна процедура“.

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„Благомир Коцев ми е политически опонент, само че това е избор на варненци“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание. Коментарът му дойде, след като Общинската избирателна комисия (ОИК) - Варна отне правомощията на кмета на морската столица.

„Лично се обадих и на Портних, и на всички във Варна, че ако направят такова нещо, въпреки че юридически обосновават своето решение, ще има тежки последици не само за тях, но и за нас като партия. И на Коцев се обадих да го уверя в това“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ бе категоричен, че кмет се сваля на избори, а не от представители на партиите в Общинската избирателна комисия.

„Вместо само да се вайкаме за това с колегата Василев (Асен Василев, лидер на ПП - бел. ред.), да съберем подписи да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили, защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват в този момент думите във въздуха“, добави той.

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Източник: БГНЕС

Борисов ще обяви решенията на ГЕРБ за случая във Варна

Борисов заяви, че хората, които са избрали Благомир Коцев за кмет на Варна, сега с многократни усилия най-накрая са успели да го отстранят.

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че в петък или събота ще обяви какви решения е взело ръководството на партията във връзка със случая.

„Аз говоря това, което знам. Ако някой знае повече, да излезе и да го каже“, призова той.

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Борисов за евентуалната санкция за свръхдефицита

Лидерът на ГЕРБ коментира и санкцията, с която България е заплашена заради свръхдефицита. Той я определи като „редовна процедура“ и направи паралел между последиците от политическите решения във Варна и финансовата политика на страната.

„И трябва, както за варненци, всичко, за което са гласували, да си го изтърпят - от Баба Алино до боклука, така и българите, които гласуваха за Радев, трябва да си платят глобите, трябва да си минем през дълговите спирали, трябва да си направят всичките грешки, защото, за съжаление, това е нашата народопсихология“, каза Борисов.

Той добави, че не му е приятно България да бъде обект на подигравки заради невъзможността да бъде приет бюджет.

„Не мога да злорадствам, че когато аз управлявах, предлагах „постна пица“ само и само да не влезем в такива процедури и ми ги закачихте на ревера такива приказки. Години наред, когато ви обяснявах, че трябва да имаме излишък и мазнинка, вие се подигравахте“, заяви Борисов.

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Какво каза Борисов за Дидо Дънката и Славена Точева?

Попитан какви са отношенията му с Дидо Дънката, Борисов отговори, че преди години го е арестувал.

По повод бившата депутатка от ГЕРБ Славена Точева, известна с големия брой преференции, получени във Варненска област, той отбеляза, че тя отдавна не е част от партията.

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„Те много хора са били при нас. И Илин беше при нас - министърът на туризма. Защо не ме питате за него? Така ви е по-изгодно“, каза още Борисов и приключи брифинга.