П олша обяви във вторник (24 ноември), че е подновила усилията си за постоянно американско военно присъствие в страната след две руски нарушения на въздушното ѝ пространство в рамките на четири дни, включително случай, при който шведски изтребител под командването на НАТО е получил разрешение да свали руска крилата ракета, но се е въздържал от стрелба.

Последното нарушение е станало през нощта на 24 ноември, когато руски дрон за кратко е навлязъл в полското въздушно пространство по време на атаки срещу Украйна – четири дни след като три руски крилати ракети Х-101 (Kh-101) пресякоха границата на Полша, което принуди НАТО да вдигне изтребители под тревога и да подсили противовъздушната отбрана по източния си фланг, пише FOX News.

Полша извика руския посланик

Шарже д'афер на Полша във Вашингтон Богдан Клих заяви във вторник, че е информирал Съвета за национална сигурност на Белия дом за нарушенията и е подновил призива на Варшава за постоянно разполагане на американски войски в страната членка на НАТО.

„Вчера информирах Съвета за национална сигурност на САЩ за нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети Х-101 и отново обсъдих въпроса за постоянното разполагане на американски войски в Полша“, написа Клих в социалната мрежа X.

Wczoraj w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa #USA przedstawiłem informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety Ch-101 oraz po raz kolejny omówiłem kwestię stałego rozmieszczenia wojsk 🇺🇸 w 🇵🇱 — Bogdan Klich (@BogdanKlich) November 24, 2026

Новият дипломатически натиск следва инцидентите с руски средства и засилените опасения, че войната на Москва в Украйна ще се пренесе на територията на НАТО.

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Нарушението от 20 ноември е включвало шведски пилот на изтребител JAS 39 Gripen, действащ под командването на НАТО, който е получил разрешение да атакува руска крилата ракета Х-101, според генерал-лейтенант Иренеуш Новак, командир на Оперативното командване на полските въоръжени сили, цитиран от „Киев Индипендънт“ (The Kyiv Independent).

Комбинираният център за въздушни операции на НАТО в Уедем, Германия, е издал условно разрешение за откриване на огън, но пилотът не е успял да идентифицира обекта със сигурност визуално или чрез бордовите електрооптични системи на самолета поради лошите метеорологични условия, каза Новак. Не е използвано оръжие.

Полските власти са проследили 11 потенциално застрашаващи въздушни обекта по време на атаката, три от които са навлезли във въздушното пространство на страната, според Новак.

Руски ракети и дрон паднаха в Полша: Туск подозира умишлена провокация

Шведските въоръжени сили съобщиха, че техните изтребители са проследили няколко неидентифицирани обекта над Полша по време на мисията, която е продължила няколко часа при трудни метеорологични условия.

Полски изтребители F-16, шведски самолет за ранно предупреждение Saab 340, нидерландски самолет цистерна за зареждане във въздуха и наземни системи за противовъздушна отбрана също са подпомагали операцията.

Полската прокуратура потвърди в неделя, че отломките, открити на три места, принадлежат на руски крилати ракети Х-101, с което ревизира първоначалната военна оценка, че един от обектите може да е бил дрон, сочат докладите. Предварителните констатации показват, че ракетите са произведени през октомври или ноември 2026 г. в завод в Дубна в Московска област в Русия, съобщиха прокурорите.

Второто нарушение е станало през нощта на 24 ноември, когато руски дрон е навлязъл в полското въздушно пространство откъм Украйна по време на поредната вълна от руски удари срещу Украйна.

Полските сили са проследили безпилотния летателен апарат и са получили разрешение да го свалят, но не са открили огън, след като той е променил курса си и се е насочил на изток, позовавайки се на потенциални рискове за цивилното население и имуществото на земята.

Заместник-министърът на отбраната Павел Залевски заяви, че полските власти смятат нарушението за умишлено. „Трудно е да си представим, че това е съвпадение, така че предполагаме, че е било умишлено действие“, каза Залевски пред радио RMF FM, цитиран от „Ройтерс“.

След извънредно заседание на Северноатлантическия съвет в понеделник, 23 ноември, върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа разреши предното разполагане в Полша на самолет от системата за ранно предупреждение и контрол (AWACS).

Руски дрон наруши полското въздушно пространство, тревога и в Южна Корея

„Всички съюзници са напълно солидарни с Полша. НАТО остава единен, готов и ангажиран да защитава от всяка заплаха“, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт в X, докато Варшава извика руския посланик, съобщава агенция „Ройтерс“.

През септември полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че американски и полски официални лица работят по споразумение, което би могло да позволи настаняването на до 10 000 американски военнослужещи.

Около 7000 американски войници са били разположени в Полша на ротационен принцип по това време, докато една постоянна база би разширила военния ангажимент на Вашингтон по източния фланг на НАТО.

„Искаме такова американско присъствие, което да ни вдъхва сигурност, но да не представлява заплаха за Русия“, каза Шикорски по време на събитие на Съвета за международни отношения в Ню Йорк, съобщи „Блумбърг“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и преди е изразявал подкрепата си за постоянна американска военна база в Полша, въпреки че Вашингтон също така преразгледа разполагането на американски войски в цяла Европа.

Тънката граница на ескалацията: Правилата на НАТО и предишните ракети в полското небе

Настоящите инциденти се случват в контекста на трайно повишена бойна готовност по източния фланг на НАТО, установена след пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Полша, като ключов логистичен център за военна и хуманитарна помощ за Киев, системно е обект на засилена разузнавателна дейност и хибриден натиск. Реакцията на Алианса при подобни събития е калибрирана – стандартна процедура е вдигането на изтребители от силите за „бързо реагиране“ (Quick Reaction Alert), които да идентифицират и ескортират неидентифицирани обекти в близост до въздушното пространство на НАТО, като оперативните решения се вземат на ниво съюзно командване.

Всеки подобен инцидент поставя на изпитание правилата за влизане в бой (Rules of Engagement) на НАТО и тества прага за задействане на колективния отговор. Основният въпрос е разграничаването между случаен инцидент, причинен от близостта на военните действия, целенасочено сондиране на отбранителните способности или умишлена провокация. Повтарящите се нарушения създават опасна среда, в която грешна преценка може да доведе до неконтролируема ескалация между Русия и държава-членка на Алианса. Именно този системен риск стои в основата на настояването на Варшава за преминаване от ротационно към постоянно разполагане на съюзнически сили на нейна територия като основен възпиращ фактор.

Тези събития не са безпрецедентни. През ноември 2022 г. ракета падна в полското село Пшеводув, причинявайки смъртта на двама цивилни. Първоначалните опасения за руска атака бяха последвани от разследване, което установи, че най-вероятно става дума за отклонила се ракета на украинската противовъздушна отбрана. Инцидентът създаде протокол за реакция, основан на щателна проверка и сдържаност, за да се избегне преждевременна ескалация.

Няколко месеца по-късно, през април 2023 г., в гора близо до град Бидгошч бяха открити останки от руска крилата ракета Х-55, която се оказа, че е паднала още през декември 2022 г. Този случай разкри пропуски в системите за наблюдение и реагиране, предизвиквайки сериозен вътрешнополитически дебат в Полша относно ефективността на националната ПВО.