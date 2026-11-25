М истериозно обезкосмено създание озадачи жителите на квартал в Южна Калифорния, след като беше забелязано да се придвижва трудно по тихите улици, пише California Post.

Във видео, придобило огромна популярност в социалните мрежи, животното със среден размер - което изглежда в тежко здравословно състояние - се вижда как едва върви по алея пред къща в квартал „Мишън Хилс“ в Сан Диего.

„Моля, помогнете ми да разпозная това „нещо“ (без неуважение, но нямам никаква представа). Разхождах се в „Мишън Хилс“ и това мина пред мен. Не е котка или куче. Толкова съм объркан“, написа Дан Фълкерсън, който е заснел и публикувал видеото в Instagram в събота, 21 ноември.

Оттогава клипът е събрал над 2 милиона гледания, а мненията в коментарите за това какво може да е животното се разделиха.

„Прилича на болен ксолоицкуинтли... Потърсете името - това е безкосместа порода куче и изглежда точно така“, написа един от потребителите.

Mystery creature freaks out California neighborhood: 'It's not a cat or a dog' https://t.co/zU34Q2PR06 https://t.co/ULntLJAE1s — New York Post (@nypost) November 24, 2026

„Мисля си, че койот с тежка краста или гола котка и гигантски опосум са се събрали и са създали това нещо“, пошегува се друг коментиращ.

Повечето потребители обаче предположиха, че създанието всъщност е енот, страдащ от тежка форма на краста.

„Занимавал съм се с рехабилитация на еноти - това е енот, вероятно с демодекоза, а може би и със саркоптозна краста“, посочи друг потребител. В свой коментар Фълкерсън уточни, че веднага след като е забелязал животното, е подал сигнал до службите за контрол над животните.

Mysterious creature spotted in San Diego. Witnesses describe a dog sized animal with a long body and humped back moving oddly. Does anyone know what this is? https://t.co/wnwwVdiwxr — TaraBull (@TaraBull) November 25, 2026

Какво представлява заболяването

Крастата е кожно заболяване, причинено от паразитни акари, което може да засегне както домашни любимци като кучета и котки, така и диви животни, включително койоти, лисици, мечки, катерици и еноти.

Състоянието води до опадане на козината, силен сърбеж и образуване на корички по кожата, а в тежки случаи може да доведе и до смъртта на животното. Животните обикновено се заразяват при пряк контакт с други болни животни или при излагане на паразитите в околната среда. Експертите съветват при забелязване на животно в подобно състояние да се сигнализират местните служби за контрол и защита на животните.