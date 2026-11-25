Лодка с 35 мигранти е засечена и задържана в района на Царево.

Плавателният съд е навлязъл в българските териториални води от Турция около полунощ.

Сред пътуващите има малки деца.

Екипи на „Гранична полиция“ са проследили движението на лодката и са предприели действия по задържането ѝ.

Всички 35 души са изведени на брега и са невредими.

Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево, след като навлязла в българските териториални води от Турция около полунощ. Сред хората на борда има и малки деца.

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Плавателният съд е бил проследен от екипи на „Гранична полиция“. След предприетите действия от страна на граничните власти мигрантите са изведени на брега. По първоначална информация всички са невредими, предаде NOVA.

Към момента не се съобщават подробности за националността на хората, възрастта на децата, както и за това кой е управлявал лодката и дали има задържани лица, свързани с превозването на групата.

Засилен контрол по морската граница

Черноморското крайбрежие в района на Царево и Резово е сред зоните, в които граничните власти следят за опити за незаконно преминаване на държавната граница по море.

При подобни операции плавателните съдове могат да бъдат установявани чрез системите за наблюдение на морската граница, след което към тях се насочват гранични екипи. При задържане на мигранти се извършват проверки и се преценява необходимостта от медицинска помощ.

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Подобен случай беше регистриран и през май 2026 г. Тогава служители на „Гранична полиция“ установиха плавателен съд с 15 мигранти на около 9 морски мили източно от нос Резово. Лодката беше засечена чрез интегрираната система за наблюдение „Синя граница“, а граничен кораб я съпроводи до пристанището в Царево. Сред пътуващите имаше непълнолетни, а за една от жените, която беше бременна, беше потърсена медицинска помощ. По случая беше уведомена Районната прокуратура в Бургас, а срещу турския водач на плавателния съд беше образувано досъдебно производство за незаконно подпомагане на чужденци да преминат границата.

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При настоящия случай предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около пътуването на 35-имата мигранти и да предприемат действия съгласно законовите процедури.