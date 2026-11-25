З амърсяването на въздуха, свързано с потреблението на електроенергия от центровете за данни, е допринесло за около стотици случаи на преждевременна смърт в Съединените щати, сочи ново проучване.

Бързото изграждане на инфраструктурата, захранваща бума на изкуствения интелект и други дигитални услуги, вече предизвика местни опасения относно нуждата им от електричество и вода, както и заради шума, който смущава близките квартали. Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) обаче установиха, че последиците за здравето могат да засегнат общности, намиращи се далеч от самите центрове за данни, пише Newsweek.

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За целите на проучването, публикувано в четвъртък в списание Environmental Research Letters, учените са разработили рамка за моделиране, за да проследят как търсенето на електроенергия от центровете за данни преминава през взаимосвързаната електропреносна мрежа на страната, като същевременно отчитат ролята на атмосферните условия при образуването на замърсяване на въздуха в различните региони, се посочва в съпътстващо прессъобщение на MIT.

Те изчисляват, че потреблението на електроенергия от центровете за данни е довело до 513 случая на преждевременна смърт, свързани с фини прахови частици, известни като ФПЧ2,5 (PM2.5), и още 137 с озон или смог – или общо 650 души през 2023 г.

Изследователите отбелязват, че тази цифра представлява 5,3% от смъртните случаи в САЩ, свързани с производството на електроенергия, въпреки че центровете за данни са формирали 3,8% от общото производство на ток в страната.

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Докато Вирджиния и Тексас поемат най-голямото натоварване от центрове за данни, проучването установява, че въздействието не е пропорционално концентрирано в тези райони. Очакваните нива на ФПЧ2,5 са най-високи в части от централните щати и Средния запад, като в източната част на САЩ са отчетени „по-малки, но широко разпространени“ последици.

Според проучването тежестта на смъртността е концентрирана в гъсто населените части на Североизтока, Средноатлантическия регион и Средния запад.

Небраска и Айова отчитат едни от най-високите прогнозни нива на смъртност на милион души. Канзас, Южна Дакота, Мисури и Арканзас също са изпитали повишени нива въпреки сравнително малкото търсене от страна на центрове за данни, се казва в изследването.

Изследователите посочват, че това несъответствие отразява работата на взаимосвързаните електропреносни мрежи, различията в регионалните генериращи мощности и атмосферните условия, които пренасят замърсяването отвъд границите на отделните щати, според MIT.

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„Когато хората мислят за негативните въздействия на центровете за данни, те обикновено се фокусират върху съседите им. Но нашето проучване показва, че въздействието на центровете за данни върху качеството на въздуха е много широко разпространено в голям регион“, казва старши авторът Ноел Селин, професор в MIT и директор на Центъра за наука и стратегия за устойчивост към института.

В имейл до Newsweek в понеделник професор Ноел Селин от MIT отбеляза два отделни проблема.

„Единият е, че тъй като търсенето продължава да расте, тези числа очевидно ще се увеличат (особено ако са свързани към мрежата, тъй като тя ще бъде подложена на по-голямо натоварване). Вторият е, че много центрове за данни сега изграждат свои собствени енергийни мощности (които не са свързани към мрежата), а ние не вземаме това предвид (тъй като се фокусирахме върху 2023 г.). Те очевидно ще повлияят на замърсяването на въздуха и ще бъдат разположени на едно място със самите центрове за данни, така че може да засилят както местните въздействия, така и тези сравнително далеч от източника“, казва тя.

Докторантът от MIT Юан (Албърт) Чен заяви: „Начинът, по който центровете за данни посрещат нарастващите си нужди от електроенергия, ще има огромно значение, както горивата и технологиите, които използват за производство на енергия на място, така и кои електроцентрали доставят допълнителното търсене от мрежата. Тези избори ще определят както размера, така и местоположението на бъдещите им въздействия върху здравето. Дори да не смятате, че сте засегнати, защото близо до вас няма център за данни, помислете отново“.

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„Нюзуик“ се свърза с авторите за коментар в понеделник и очаква отговор.

Най-големите центрове за данни в САЩ използват толкова енергия, колкото цели държави

Това се случва на фона на отделно проучване, ръководено от Харвард, което установи, че най-големите центрове за данни в САЩ заедно потребяват повече електроенергия от някои държави.

Това изследване идентифицира малко над 400 свръхмащабни центъра за данни, като изчислява колко електроенергия е потребявал всеки от тях годишно от май 2024 г. до април 2025 г. при различни оперативни сценарии. При централния сценарий търсенето от тези съоръжения е било приблизително 82 тераватчаса (TWh), което се равнява на около 1,8% от общото потребление на електроенергия в САЩ.

Според статистическия уебсайт Worldometer това е повече електроенергия, отколкото държави като Дания, Финландия, Нигерия и Венецуела са потребили през 2024 г.