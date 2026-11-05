ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

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Е врокомисията изпрати забележки по бюджетния план на България за 2027 г. От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел, с която NOVA разполага, става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от европейските изисквания. България е в процедура по прекомерен дефицит, която изисква ограничаване на разходите, така че до 2029 година дефицитът на страната да падне под 3 на сто.

Европейска комисия by Nova.bg

Десет дни след като получава българския проект на бюджетен план - на 15 октомври, Комисията изпраща писмо до българските власти с въпроси за съответствието му с препоръката за прекратяване на процедурата по прекомерен дефицит. В центъра на вниманието са бюджетните развития през 2026 г. и мерките, с които България планира да ограничи разходите и дефицита през следващите години. Анализът на ЕК показва, че общите разходи за 2026 и 2027 година надхвърлят определените прагове.

ЕК ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември

От Брюксел предупреждават, че на по-късен етап може да се наложи цялостна оценка на предприетите мерки. Ако тя покаже, че не са предприети ефективни действия, това би наложило засилване на процедурата при прекомерен дефицит.

Затова и искат разяснение от МФ как страната ни ще спази заложените параметри за разходи.

Източник: NOVA

В отговор ресорният министър Гълъб Донев отчита, че 2026 г. започва без приет бюджет, което е ограничило възможностите за овладяване на нарастващите разходи. Като допълнителна стъпка догодина 10% от средствата, предвидени за различните ведомства и структури, ще бъдат задържани и ще бъдат отпуснати след ноември, но само ако това не отвори допълнително дефицита.

Засега не е ясно дали ЕК ще приеме този аргумент. Окончателното решение по плана на България се очаква на 24 ноември.

Заради свиването на разходите догодина в МВР няма да има увеличение на заплатите, обяви вътрешният министър пред ресорната комисия в парламента.

„Да няма повишаване през 2027 година, а поетапно да започне това повишаване от следващата година. Със сигурност бюджетът такъв, какъвто е предвиден, няма да доведе до намаляване на служители с полицейски функции. Но правим промени, защото част от тези хора, които формално имат полицейски функции, в момента работят в структури, които нямат нищо общо с типичната полицейска дейност. Съкращаваме някои излишни дежурни части“, каза Иван Демерджиев.

Съкращения от 10% са предвидени и за останалите държавни структури.