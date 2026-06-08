С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

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О владяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.

Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.

Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.

Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация, посочи Радев.

Той благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.

Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги

Съгласие за намаляване с 15 на сто на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум шест месеца е постигнато в рамките на Националната инициатива „Кошница с грижа“ – съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при представянето на инициативата в Министерския съвет. Събитието бе открито от премиера Румен Радев.

Абровски посочи, че част от търговските вериги са поели ангажимент намаленията да бъдат в сила за по-дълъг период, както и да разширят обхвата на включените стоки.

Министърът благодари на представителите на търговските вериги за проведените интензивни срещи през последните две седмици и за включването им в инициативата, които сами са се отзовали, за да може заедно да помогнат на българските граждани да консумират качествена и евтина храна.

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

Намаление на цените на стоките от първа необходимост в диапазона от 15 до 30 на сто и устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това са очакванията на правителството към водещите търговски вериги, изразени от вицепремиера и икономически министър Александър Пулев по-рано днес в интервю пред NOVA, малко преди да бъде представена Националната инициатива „Кошница с грижа“- съвместна кампания на правителството и водещите вериги.

„Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляването на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го показват в Западна Европа“, каза вицепремиерът.

Запитан за конкретното намаление на цените, Пулев поясни, че очаква такова от 15 до 30 на сто, като подчерта, че това ще става само на доброволни начала. По думите му всяка верига ще излезе със собствена позиция спрямо собствената си визия. „На свободен пазарен принцип ще излезе със свое предложение и ще определи какво ще бъде социално отговорното ѝ поведение“.

Същевременно Пулев подчерта, че държавата няма да контролира цените, а ще координира процесите.

Правителството има основателни подозрения, че цените на веригите не отговарят на нормалните търговски практики, каза още вицепремиерът и добави, че има случаи на надценки от над 100 процента. По думите му има пазарен дефект и затова нормалните пазарни механизми за определяне на цените не работят.

Презумпцията, че в модерната търговия в България в момента има пазарна икономика, не е правилна, тъй като се наблюдават аномалии, каза още икономическият министър. Пазарното отношение на модерната търговия към българския потребител е деформирано, добави той.

Методиката (за справедливата цена), която разработваме, е прозрачна, ще бъде подложена на обществено обсъждане, а въпреки „вокалните критики“ правителството е получило лавина от подкрепа за намерението си, каза още Пулев.

Запитан за мерките за съкращения на администрацията, Пулев призна, че в неговото ведомство закриването на незаетите бройки работни места няма да е достатъчно за постигането на изискването за 10-процентно свиване на разходите, а ще се стигне и до реални съкращения - мярка, която вицепремиерът нарече „болезнена“.

След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни, каза в средата на миналия месец премиерът Румен Радев на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Радев посочи тогава, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения. Премиерът заяви също, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики.

Нормативни промени целят в България да има нормализирана норма на възвръщаемост, стана известно от думите на вицепремиера и икономически министър Александър Пулев вчера. Той посочи, че докато в Европа за различните продукти тя е около 30-35 процента, в България достига 130 процента.

В края на май, в интервю пред NOVA, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски съобщи, че скоро ще бъде обявена инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. "Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10 на сто. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, поясни тогава земеделският министър, цитиран на интернет страницата на ведомството.

Намаление на цените на стоките от първа необходимост в диапазона от 15 до 30 на сто и устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това са очакванията на правителството към водещите търговски вериги, изразени от вицепремиера и икономически министър Александър Пулев в интервю пред NOVA, малко преди да бъде представена Националната инициатива „Кошница с грижа“- съвместна кампания на правителството и водещите вериги.

„Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляването на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го показват в Западна Европа“, каза вицепремиерът.

Запитан за конкретното намаление на цените, Пулев поясни, че очаква такова от 15 до 30 на сто, като подчерта, че това ще става само на доброволни начала. По думите му всяка верига ще излезе със собствена позиция спрямо собствената си визия. „На свободен пазарен принцип ще излезе със свое предложение и ще определи какво ще бъде социално отговорното ѝ поведение“.

Същевременно Пулев подчерта, че държавата няма да контролира цените, а ще координира процесите.

Правителството има основателни подозрения, че цените на веригите не отговарят на нормалните търговски практики, каза още вицепремиерът и добави, че има случаи на надценки от над 100 процента. По думите му има пазарен дефект и затова нормалните пазарни механизми за определяне на цените не работят.

Презумпцията, че в модерната търговия в България в момента има пазарна икономика, не е правилна, тъй като се наблюдават аномалии, каза още икономическият министър. Пазарното отношение на модерната търговия към българския потребител е деформирано, добави той.

Методиката (за справедливата цена), която разработваме, е прозрачна, ще бъде подложена на обществено обсъждане, а въпреки „вокалните критики“ правителството е получило лавина от подкрепа за намерението си, каза още Пулев.

Запитан за мерките за съкращения на администрацията, Пулев призна, че в неговото ведомство закриването на незаетите бройки работни места няма да е достатъчно за постигането на изискването за 10-процентно свиване на разходите, а ще се стигне и до реални съкращения - мярка, която вицепремиерът нарече „болезнена“.