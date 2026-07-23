Силно земетресение разтърси Тексас

По данни на американските сеизмолози трусът е бил на дълбочина 5,5 километра

З еметресение с магнитуд 5,1 разтърси района край град Маями в американския щат Тексас в четвъртък. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

По данни на американските сеизмолози трусът е бил на дълбочина 5,5 километра, което го определя като сравнително плитко земетресение. Именно подобни трусове често се усещат по-силно на повърхността, дори когато магнитудът им не е изключително висок.

M5.1 earthquake - 37 km NW of Miami, Texas



Jul 23 05:21 local time (14m ago)

Depth 5.5 kmhttps://t.co/XMLMeiEqwA pic.twitter.com/UlAsdci1C9 — Earthquakes (@NewEarthquake) July 23, 2026

Към момента няма информация за жертви, пострадали или значителни материални щети. Не са издадени и предупреждения за цунами, тъй като епицентърът се намира във вътрешността на страната.

Районът не е сред най-сеизмичните в САЩ

Макар Тексас да не е известен като щат с чести силни земетресения, през последните години западната му част отчита нарастваща сеизмична активност. Според американски учени това се дължи както на естествени геоложки процеси, така и на интензивната петролна и газова индустрия в района.

Особено активен е Пермският басейн – един от най-големите нефтени и газови региони в света, където през последното десетилетие са регистрирани множество земетресения с магнитуд над 4.

Какво показват данните

Според Геоложката служба на САЩ трусове с магнитуд около 5 могат да причинят леки до умерени щети в близост до епицентъра, особено ако са на малка дълбочина. В повечето случаи обаче последиците зависят от качеството на сградите и разстоянието до огнището на земетресението.

Местните власти следят обстановката и засега не съобщават за извънредни ситуации. Възможно е през следващите часове да бъдат регистрирани по-слаби вторични трусове, което е обичайно след подобни земетресения.

Съединените щати регистрират хиляди земетресения всяка година, но повечето от тях са слаби и остават незабелязани. Най-сеизмично активните райони са щатите Калифорния и Аляска, разположени по протежение на Тихоокеанския огнен пръстен.

През последните години обаче учените отчитат увеличаване на сеизмичната активност и в части от Тексас, Оклахома и Ню Мексико, където се намират едни от най-големите петролни находища в Северна Америка. Някои изследвания свързват част от тези трусове с индустриални дейности, включително инжектирането на отпадни води при добива на нефт и природен газ, макар че всеки конкретен случай се анализира индивидуално.