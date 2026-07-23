„Тръмп е увредена личност“: Ричърд Гиър нападна американския президент

Х оливудският актьор Ричърд Гиър за пореден път критикува президента на САЩ Доналд Тръмп. 76-годишният носител на „Златен глобус“ заяви, че настоящата политическа ера няма да трае вечно и че след като приключи, светът ще има шанс да стане по-добро място, според публикация, споделена в страницата Purpleroom_politics в Instagram.

Ерата на Тръмп ще приключи

Актьорът сподели възгледите си във видео, което се разпространява широко в американските социални мрежи. Гиър вярва, че влиянието и политическият дневен ред на Тръмп няма да продължат безкрайно. В същото време той твърди, че настоящата ситуация вече е причинила огромна вреда на много хора.

Говорейки за президента на САЩ, Гиър направи директно заявление и изрази собствените си мисли за личността на Тръмп.

„Той е увредена личност, която е унищожила толкова много. Нарани толкова много хора и причини толкова много смъртни случаи. Но това ще приключи. Той е възрастен човек. Има увредена личност. Личи си, че най-вероятно е имал ужасно детство, за да бъде мъжът, който е в момента“, каза актьорът.

Бъдеще отвъд Тръмп

Въпреки критиките си, Гиър заяви, че основната цел на изказването му не е била да атакува Тръмп, а да изрази надежда за бъдещето. Той сравни политическите процеси с люлеенето на махало, подсказвайки, че светът е достигнал границата на авторитарните тенденции.

„Мисля, че в света определено има махала. От известно време се движим по този авторитарен път, но мисля, че той вече е стигнал до крайната си точка и се връща обратно“, обясни той.

Според Гиър трудностите, които хората преживяват днес, могат да се превърнат във важен урок за обществото. Той се надява светът да използва този опит, за да изгради по-отговорно бъдеще.

„Мисля, че можем да направим това завръщане с мъдростта, която сме научили от този процес, така че да станем по-добри от това, през което сме преминали, и с усещане за отговорност един към друг и един за друг“, заключи актьорът.

Какво друго се знае за възгледите на Ричърд Гиър относно политиката в САЩ

Холивудският актьор говори открито за политика и социални проблеми от много години. Гиър е дългогодишен защитник на човешките права и последователно се изказва в подкрепа на Тибет, привличайки вниманието към ситуацията на тибетския народ. Той също така публично подкрепя Далай Лама и критикува политиката на Китай спрямо Тибет.

В Съединените щати Гиър е добре известен като дългогодишен критик на Доналд Тръмп. През последните години той става все по-откровен относно политиката на американския президент.

Актьорът вярва, че действията на Тръмп са навредили на страната и обществото, и изразява безпокойство от нарастването на авторитарните тенденции.

Гиър също така нееднократно е говорил за отношението към мигрантите и бежанците в САЩ. Той подкрепя по-хуманен подход и вярва, че хората, търсещи безопасност, заслужават състрадание, помощ и уважение.

Като цяло публичната позиция на Ричърд Гиър е фокусирана върху човешките права, хуманитарните въпроси и противопоставянето на авторитаризма. Той продължава да използва обществената си платформа, за да привлича вниманието към политически и социални теми, които смята за важни.