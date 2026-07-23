Дженифър Лопес провокира с красноречиво селфи на фона на слуховете за Бен Афлек

Д женифър Лопес отново се оказа в центъра на вниманието в социалните мрежи, след като публикува провокативно селфи, което нейните фенове бързо разчитаха като ясен знак и пореден епизод от непрекъснатата драма около връзката ѝ с Бен Афлек, пише Daily Mail.

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Латино дивата сподели кадър, който за броени минути натрупа стотици хиляди харесвания и заля мрежата с теории на конспирацията за настоящите ѝ отношения с холивудския актьор.

Кадърът, който подпали мрежата

На снимката 56-годишната звезда позира в безупречен вид, но това, което наистина привлече вниманието на последователите ѝ, бе нейното изражение и посланието, което според мнозина е директно насочено към Афлек.

New Jennifer Lopez drama that means she and Ben Affleck STILL 'can't escape each other'... two whole years after divorce: As she posts nearly naked selfie with humiliating detail... friends reveal what she 'has to suck up' and his 'prickly' outbursts https://t.co/AwvCP7jgsb — Daily Mail (@DailyMail) July 23, 2026

Почитателите на двойката не пропуснаха да отбележат всеки детайл — от липсата на брачната халка до специфичния текст към публикацията, който загатна за независим и „нов завой“ в живота на певицата.

„Тя знае точно какво прави с тази снимка. Това е класически знак 'виж какво изпускаш'!“, гласи един от най-харесваните коментари под поста.

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Какво наистина се случва между J.Lo и Бен?

Слуховете за проблеми в отношенията между двамата не стихват от месеци, като близки до звездната двойка източници постоянно разкриват пред чуждестранните таблоиди, че двамата живеят отделно и преминават през труден период.

56 yaşındaki Jennifer Lopez, kalçasına yapışan kumları silkelerken kameralara yakalandı. pic.twitter.com/cbKBCjmXM0 — Daily Magazin (@daily_magazin) July 21, 2026

Въпреки че нито Лопес, нито Афлек са направили официално изявление за окончателна разводна процедура, всяко тяхно появяване на публично място или публикация в социалните мрежи се следи под лупа от медиите и феновете им по целия свят.

Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно на червения килим след развода (СНИМКИ)

Дали това селфи е просто поредната демонстрация на самочувствие от страна на Дженифър, или е ясен знак, че страницата „Беннифър“ вече е окончателно затворена? Предстои да разберем.