България

Четирима души получиха втори шанс за живот след донорска ситуация в ИСУЛ

Черен дроб, два бъбрека и сърце бяха трансплантирани в България и Гърция след благородното решение на близките на 36-годишна жена

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 13:52
Четирима души получиха втори шанс за живот след донорска ситуация в ИСУЛ
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ч етири успешни трансплантации бяха извършени след донорска ситуация в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“, съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

На 21 юли в болницата е идентифициран потенциален донор – 36-годишна жена. Процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорството е координиран от д-р Мая Младенова.

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

В експлантацията на органите участват екипи от УМБАЛ „Александровска“, Военномедицинската академия (ВМА) и болница Onassis Hospital в Атина.

След извършения подбор на реципиентите екип на ВМА, ръководен от проф. Ивелин Такоров, успешно трансплантира черен дроб на 48-годишен мъж.

Дариха в Румъния органите на починал българин

В УМБАЛ „Александровска“ екипът на доц. Пламен Димитров извърши две бъбречни трансплантации – на 29-годишен мъж и на 62-годишна жена.

Още един пациент получи шанс за нов живот извън България. 33-годишна жена беше успешно трансплантирана със сърце в болница Onassis Hospital в Атина. От ИАМН уточняват, че поради липса на подходящ реципиент у нас органът е предоставен чрез европейската платформа за обмен на органи FOEDUS, в която България участва.

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От Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ подчертават, че всичко това е станало възможно благодарение на благородното решение на близките на починалата жена.

„Едно българско семейство взе най-хуманното и благородно решение в момент на тежка загуба, превръщайки болката си в надежда за други човешки животи. Благодарение на техния велик жест и денонощния труд на десетки български и международни лекари, четирима души получиха своя втори шанс за живот“, посочват от агенцията.

Министерството на здравеопазването и ИАМН изразяват своята признателност към близките на донора.

„В момент на най-тежка лична загуба те намериха сили да изберат живота и да превърнат скръбта си в спасение за непознати хора“, заявяват от институциите.

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  • Донорството у нас

Това е поредната успешна донорска ситуация в България през последните седмици. На 16 юни също бяха извършени няколко трансплантации след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

Въпреки тези успехи нуждата от донори остава голяма. По данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към 8 юли 2026 г. общо 893 български граждани очакват животоспасяваща органна трансплантация. Това показва колко решаващо значение има всяка донорска ситуация за спасяването на човешки живот.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Десислава Пеева    
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