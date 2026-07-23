Измамници пращат фалшиви имейли от името на Инспекцията по труда

Главната инспекция по труда предупреждава да не се отварят съмнителни имейли и прикачени файлове, изпратени от нейно име.

Фалшиви електронни съобщения се разпространяват от името на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. От институцията предупреждават гражданите да не отварят имейлите и прикачените към тях файлове.

Съобщенията неправомерно използват името на Агенцията и могат да създадат впечатление, че са изпратени от официален държавен орган.

Как да разпознаете официален имейл

Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда завършват на:

@gli.government.bg

Потребителите трябва внимателно да проверяват адреса на подателя, а не само изписаното име. При измамните съобщения може да бъде използвано името на институцията, докато реалният имейл адрес е от съвсем различен домейн.

Публичните телефони и електронни адреси на Инспекцията по труда са публикувани в секция „Контакти“ на официалния ѝ сайт. При съмнение гражданите могат да проверят информацията директно чрез някой от тези канали.

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Какво да направите при съмнително съобщение

Не трябва да се отварят прикачени файлове или връзки в имейл, който буди съмнение. Не бива да се изпращат лични данни, пароли, банкови данни или друга чувствителна информация.

Съобщението е добре да бъде изтрито, а при съмнение дали е истинско – получателят да се свърже с институцията чрез официално публикуваните ѝ контакти.

Над 96 000 трудови нарушения за шест месеца

Предупреждението идва на фона на засилена контролна дейност на Главната инспекция по труда. За първите шест месеца на 2026 г. инспекторите са извършили 24 772 проверки и са установили общо 96 299 нарушения на трудовото законодателство.

От тях 43 995 са свързани с трудовите правоотношения, а 51 576 – с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Установени са и 1774 души, работещи без трудов договор. След намесата на контролните органи работодатели са назначили на трудов договор 2196 работници и служители.