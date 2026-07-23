Показания разкриха подробности за смъртта на основателя на Mango

М одният наследник на империята Mango, обвинен, че е тласнал баща си към смъртта, е бил посъветван от своя терапевт да се изправи срещу него „на ръба на пропаст“ броени дни преди милиардерът да падне фатално от скала, пише New York Post.

Джонатан Андич е получил инструкция от семейния терапевт Мария Джулия Людервалд да постави себе си и покойния си баща — 71-годишния основател на Mango Исак Андич — в „екстремна ситуация“. Необичайното терапевтично упражнение е имало за цел да симулира психоаналитичната идея за „смъртта на бащата“, за да помогне на по-младия Андич да се освободи от емоционалната си зависимост от модния магнат, съобщава вестник „Таймс“, позовавайки се на полицейски разпити на асистентката и преводача на терапевта.

Mango heir's son told by therapist to confront father on 'edge of a cliff' days before fatal fall: report https://t.co/WfQadRI4wQ pic.twitter.com/79G0xS9odQ — New York Post (@nypost) July 23, 2026

На сина е било казано да заведе баща си на планинска пътека и да го изправи точно на ръба на скалата.

Асистентката на терапевта — британска гражданка, живееща в Барселона — разкрива пред разследващите, че лично е избрала опасната пътека Camí de les Feixades в планината Монсерат за срещата между бащата и сина. Тя дори преминала по маршрута заедно с Джонатан Андич на 7 декември — едва седмица преди Исак Андич да падне от повече от 90 метра височина на същото място.

Свидетелката дава показания пред полицията едва наскоро, като заявява, че повече от година не е могла да спи заради това, което е знаела.

Mango founder's son 'was told by therapist to confront his father on cliff edge with Brit interpreter picking trail where tycoon plunged to his death' https://t.co/I7zLoIqE22 — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

Тя е предала на разследващите и текстови съобщения, разменени с терапевта Людервалд след новината за трагедията. В едно от тях асистентката пита какво точно се е случило, на което Людервалд отговаря: „Може би е по-добре да не знам — иначе може би аз ще съм следващата.“

Към момента срещу самата терапевтка няма повдигнати обвинения за престъпление.

Показанията на новата свидетелка категорично оспорват предишните твърдения на Джонатан Андич, според когото той научил за планинската пътека случайно от свои приятели.

Mango boss’s son 'was told to confront dad on cliffedge' before plunge death https://t.co/DqgUouXwmx — The US Sun (@TheSunUS) July 22, 2026

Основателят и изпълнителен директор на Mango Исак Андич беше един от най-богатите хора в Испания, когато почина през декември 2024 г. след падане от скала край Барселона. Най-големият му син Джонатан, който е бил единственият свидетел на инцидента, бе арестуван през май във връзка със смъртта му.

Според испанската полиция, двамата са били в обтегнати отношения месеци преди трагедията, а Джонатан се разгневил, след като научил за неочаквана промяна в завещанието на баща си.

„Не ме изненадва, че си помисли, че съм способен да те убия“, гласи смразяващо съобщение, изпратено от Джонатан до баща му през юли 2024 г., разкриват разследващите.

След ареста си Джонатан Андич обяви, че се оттегля от поста вицепрезидент на Mango, за да се съсредоточи върху правната си защита. В отворено писмо до служителите на модната империя той нарече обвиненията срещу него „сериозни, несправедливи и напълно неоснователни“.