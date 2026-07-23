Свят

Русия обяви нов успех в Донецка област

Москва твърди, че е превзела Билицке

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 14:15
Русия обяви нов успех в Донецка област
Към момента украинските власти не са потвърдили информацията   
Източник: AP/БТА

Р уското министерство на отбраната обяви, че негови подразделения са установили контрол над селището Билицке в украинската Донецка област, предадоха "Ройтерс" и ТАСС.

По информация на Москва населеното място е било превзето в хода на продължаващото настъпление на руските сили в източната част на Украйна.

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Към момента украинските власти не са потвърдили информацията, а "Ройтерс" отбелязва, че не може независимо да провери твърденията за обстановката на бойното поле.

  • Боевете в Донецка област продължават

Донецка област остава един от основните фронтове във войната между Русия и Украйна. През последните месеци руските сили засилиха натиска си в региона, като се стремят да разширят контрола си върху територии, които Москва обяви за анексирани още през 2022 г., въпреки че голяма част от тях продължават да са под украински контрол.

Украинската армия от своя страна съобщава за ожесточени отбранителни действия по цялата източна фронтова линия, като подчертава, че руските войски продължават да търпят значителни загуби при опитите си да напреднат.

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  • Защо Билицке е важно

Макар Билицке да е сравнително малко населено място, то се намира в район, през който преминават важни логистични маршрути. Контролът над подобни населени места позволява на воюващите страни да укрепват позициите си и да подготвят последващи операции към по-големи градове в Донецка област.

Военни анализатори отбелязват, че именно подобни локални настъпления постепенно оформят динамиката на бойните действия в Източна Украйна.

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Войната в Украйна продължава вече повече от четири години, като Донецка област остава сред най-оспорваните райони. Русия нееднократно обявява превземането на населени места в региона, докато украинската страна често оспорва тези твърдения или съобщава за продължаващи боеве.

Поради ограничения достъп до фронтовите райони информацията за развитието на бойните действия често не може да бъде независимо потвърдена от международните агенции. Затова съобщенията на воюващите страни следва да се разглеждат с необходимата предпазливост, докато не бъдат потвърдени от независими източници.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Война в Украйна Русия Донецка област Руско настъпление Бойни действия Билицке Източна Украйна Военен конфликт Стратегическо значение Непотвърдена информация
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