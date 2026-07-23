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Русия засилва натиска върху украинския износ през Черно море

Киев обвинява Москва, че атакува граждански кораби и застрашава глобалните доставки на храни, докато корабни компании пренасочват товарите си

23 юли 2026, 15:52
Русия засилва натиска върху украинския износ през Черно море
Източник: iStock/Getty Images
  • Руски атаки срещу украински пристанища и кораби затрудняват черноморския експортен коридор - за първи път от създаването му през 2023 г. нито един кораб не е влязъл в украинските пристанища в Одеска област.
  • Украйна обвинява Москва, че застрашава световните доставки на храни, като според Киев атаките могат да повлияят на цените и продоволствената сигурност в Африка, Азия, Близкия изток и Латинска Америка.
  • Рисковете за корабоплаването нарастват - Maersk прекрати операциите си в пристанище Черноморск и пренасочи товари към румънската Констанца, въпреки че Украйна заявява, че продължава да осигурява сигурност на морския коридор.

Руските атаки срещу граждански товарни кораби, насочващи се към украинските пристанища в Черно море, задушават жизненоважния експортен коридор на Киев. В сряда за първи път от създаването на коридора през 2023 г. нито един кораб не е влязъл в трите украински пристанища в Одеска област.

„Русия държи глобалната продоволствена сигурност за заложник. Днес нито един кораб не премина през украинския морски коридор в Черно море, точно в разгара на жътвата. Това е умишлен икономически и хуманитарен терор“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в сряда вечерта.

„Точно както Иран атакува енергийните маршрути в Ормузкия проток, Русия сега атакува световните пазари на храни в Черно море. Ако този терор продължи, милиони семейства в Африка, Азия, Близкия изток и Латинска Америка могат да се изправят пред поскъпване на храните и глад“, добави той.

Атаките принудиха корабния гигант Maersk да прекрати тази седмица операциите си в рибарското пристанище Черноморск в Одеска област и да пренасочи товарите към румънското пристанище Констанца. Украйна уверява, че продължава да осигурява сигурност по маршрута, но собствениците на корабите са решили да преустановят плаванията заради нарасналите рискове.

„И преди е имало множество удари по кораби, но в повечето случаи ставаше дума за плавателни съдове, които вече бяха акостирали в пристанищата“, заяви пред POLITICO Андрий Клименко, ръководител на Мониторинговата група за стратегически изследвания на Черно и Балтийско море.

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По думите му корабособствениците временно са спрели операциите, за да видят как ще се развие ситуацията и какво ново решение ще предложи Украйна.

В отговор на атаките Киев поиска свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 27 юли, като призова всички държави незабавно да настояват Москва да прекрати нападенията срещу свободата на корабоплаване в Черно море.

Ескалацията настъпи, след като Украйна извърши серия от успешни удари срещу петролни танкери от руския „сенчест флот“ в Азовско и Черно море, което принуди Русия по-рано този месец временно да спре част от износа си.

Според Клименко обаче би било погрешно това да се тълкува като ответна реакция.

„Русия никога не е прекъсвала атаките си срещу украинските пристанища и товарните кораби. Подобен прочит единствено би помогнал на Москва да наложи морско примирие, което би било изгодно само за Кремъл, тъй като Русия трябва да продава своя петрол“, подчерта експертът.

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Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук също посочи, че има съществена разлика между действията на двете страни.

По думите му Русия обстрелва кораби, които извършват напълно законна търговска дейност, докато Украйна атакува плавателни съдове, нарушаващи международното морско право чрез незаконен превоз на санкциониран руски петрол или чрез посещения на пристанища в окупираните украински територии.

„Войната по море никога не е спирала. Вече сме били в подобна ситуация. Да, натискът се увеличи и корабните компании виждат по-големи рискове, поради което ограничават операциите си. Но ние ще продължим да работим за възстановяване на максималния капацитет на нашия морски коридор“, заяви Плетенчук.

След като Русия блокира украинските пристанища през 2022 г., жизненоважният износ на селскостопанска продукция беше силно затруднен, а до март световните цени на храните се повишиха с над 60%.

След създаването на защитения морски коридор от украинските военноморски сили през Черно море обаче страната е изнесла над 168,9 милиона тона товари, включително повече от 100 милиона тона зърно, голяма част от които са предназначени за държави от Глобалния юг, въпреки многократните руски атаки срещу пристанищата в Одеска област.

Източник: POLITICO    
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