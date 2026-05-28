КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

С тойността на т.нар. малка потребителска кошница през май е достигнала 61,51 евро, показват последните данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). За сравнение през април същата кошница е струвала 61,05 евро, което означава месечно увеличение от 0,8%.

Данните бяха представени от Виолета Иванова – заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ.

Макар ръстът да изглежда сравнително малък, от синдиката предупреждават, че натрупването на подобни увеличения за по-дълъг период от време води до сериозно отражение върху покупателната способност на домакинствата.

Най-сериозно поскъпване през май е отчетено при лимоните, чиято цена се е повишила с 4%. Ръст има и при ябълките – с 1,4%.

Сред основните хранителни продукти поскъпват още хлябът „Добруджа“, който отчита увеличение от 2,8%, олиото – с 1%, както и брашното – с 0,9%.

При част от зеленчуците обаче се наблюдава лек спад. Цената на доматите е намаляла с 1,2%, а на краставиците – с 0,6%, което според експерти се дължи на сезонното предлагане и по-високото производство през пролетните месеци.

Въпреки това общата тенденция остава възходяща.

По данни на КНСБ цените на продуктите в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,3% спрямо юни 2025 г. и с 6% в сравнение с декември 2025 г.

Синдикатите обръщат внимание и на сериозните надценки при търговията на дребно. Според анализа те варират между 18,6% и 79,5% в зависимост от конкретната стока.

От КНСБ посочват, че продължават да се наблюдават и значителни различия в цените между отделните региони на страната, дори при едни и същи основни хранителни продукти.

Експертите предупреждават, че именно стоките от малката потребителска кошница оказват най-силен ефект върху бюджета на домакинствата, тъй като включват продукти от първа необходимост, които хората купуват ежедневно.

Според синдикатите дори при официално забавяне на инфлацията много семейства продължават да усещат реално поскъпване заради увеличените разходи за храна, ток, транспорт и услуги.

От КНСБ настояват за по-засилен контрол върху цените и по-активни мерки в подкрепа на хората с ниски доходи, които са най-силно засегнати от растящите разходи за живот.

Организацията предупреждава, че ако тенденцията на постепенно поскъпване се запази, все повече домакинства ще изпитват затруднения да покриват основните си месечни разходи.