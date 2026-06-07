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Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

"Знам цените" събира промоции и ценови тенденции на едно място и вече има десетки хиляди потребители

7 юни 2026, 08:58
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Х раната заема близо една трета от семейния бюджет на домакинствата, а средните годишни разходи за храни и напитки надхвърлят 2150 евро на човек. В условия на растящи цени все повече потребители търсят начини да пазаруват по-информирано, без да прекарват часове в сравняване на брошури и оферти.

Точно с тази цел е създадена платформата „Знам цените“ - български проект, който събира на едно място актуални промоции и ценови данни от различни търговски обекти.

След години, прекарани в Нидерландия, Елица Вранчева се връща в България и споделя, че реалната икономическа среда у нас е различна от широко разпространените представи за „евтин живот“.

„Като почти всеки българин в чужбина и аз се вълнувах за това, че България влиза в еврозоната и ми направи впечатление, че няма такъв добър източник, който да показва как са се развили цените през времето“, разказва тя в ефира на NOVA.

По думите ѝ интересът към платформата е нараснал бързо. Само за около два месеца сайтът е привлякъл над 40 000 потребители, като най-посещаваната секция са промоциите.

„За жалост ние като обикновени потребители не можем да контролираме цените. Но можем да пазаруваме по-информирано, за да спестим пари“, допълва тя.

Платформата цели да улесни потребителите, като събира на едно място най-изгодните предложения и така спестява нуждата от постоянно следене на рекламни брошури.

Елица Вранчева съветва хората да обръщат внимание не толкова на процентите намаление, колкото на крайната цена на продукта.

„Понякога има минус 60% или минус 70%, но най-важна е цената, която плащаме в момента“, казва тя.

Освен промоции, платформата проследява и дългосрочни ценови тенденции. Анализирани са 82 продукта за последното десетилетие, като най-сериозно поскъпване е отчетено при черешите – от 1,23 евро за килограм през 2015 г. до 6,78 евро през 2025 г.

По данните, които Елица споделя, бананите са сред продуктите с най-стабилни цени за периода. Общата тенденция показва най-рязко поскъпване през 2022 г., когато средният ръст достига около 17%, което се свързва с ефектите от войната в Украйна. През следващите години темпът на растеж се забавя, като през 2025 г. се отчита увеличение от около 12,64%.

Проектът разширява обхвата си и към недвижимите имоти. По данни на платформата в Пловдив цените се повишават по-умерено – средно с 10–15% годишно, докато в София в отделни периоди достига до около 20%. Най-достъпни остават имотите в Добрич.

На фона на бързото поскъпване на храните и жилищата, ръстът на заплатите остава по-бавен, което според Елица прави информираното пазаруване все по-важно.

„Хората, които използват промоции и следят цените, успяват да спестят средно около 11 евро на едно пазаруване“, посочва тя.

Източник: NOVA    
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