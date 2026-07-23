Правителството рестартира проекта с „Райнметал“ заради сериозни пропуски

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П равителството ще рестартира проекта с „Райнметал“, тъй като са установени сериозни пропуски в подготвеното досега. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща на министър-председателя Румен Радев с ръководството на германския отбранителен концерн.

Пулев припомни, че диалогът с „Райнметал“ е започнал по инициатива на президента Румен Радев, а впоследствие преговорите са били поети от предходните правителства. Според него обаче към момента резултатите не са удовлетворителни.

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Вицепремиерът изброи редица проблеми, които по думите му са установени при подготовката на проекта. Сред тях са липсата на учредителен договор и на съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“, липсата на осигурено финансиране в държавния бюджет, отсъствието на финансова обосновка и анализ, както и водени директни преговори със строителни компании без обществени поръчки.

По думите му избраният терен също не е подходящ за изграждане на военен завод, тъй като представлява горски фонд без необходимата инфраструктура, включително водоснабдяване и енергийна обезпеченост.

Въпреки констатираните проблеми Пулев заяви, че правителството има ясна политическа воля да продължи диалога с германската компания и да намери работещ модел за реализация на проекта.

Според него целта е чрез партньорството с „Райнметал“ да бъдат модернизирани българската отбранителна индустрия и армията, да бъде осъществен технологичен трансфер и страната да се превърне в значим участник в европейската отбранителна индустрия.

„България и Германия поддържат отличен политически диалог и високо ниво на взаимно доверие, които създават добра основа за развитие на икономическите отношения между двете държави“, подчерта Пулев.

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Той добави, че правителството има амбицията страната да не остане в периферията на европейските отбранителни инициативи, а да заеме активно място в тях.

От своя страна представителят на „Райнметал“ потвърди ангажимента на компанията към проекта в България. Изпълнителният директор на звеното за енергетични материали Паскал Шрайер заяви, че от компанията възнамеряват активно да работят по създаването на съвместно предприятие с ВМЗ, като основните приоритети са обмен на технологии и експертиза, производство в България на боеприпаси по стандартите на НАТО и включването на страната в глобалната производствена и логистична верига на концерна.

Шрайер посочи, че в „Райнметал“ са наясно със съществуващите предизвикателства, но са готови съвместно с българското правителство да изградят необходимата рамка за реализация на проекта и да разширят бъдещото сътрудничество.