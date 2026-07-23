"Лоша новина за Русия": Рокадата в украинското командване

Н овоизбраният украински главнокомандващ Михайло Драпати ще създаде проблеми на Русия, казва експертът по сигурността Нико Ланге. Според него Зеленски е подценил битката между поколенията в ръководството на армията, съобщи Deutsche Welle.

"Президентът Зеленски направи нещо, което в тениса е известно като непредизвикана грешка - подцени голямата подкрепа, която има смененият военен министър Федоров. Освобождаването му предизвика протести, на които беше поискана оставката на главнокомандващия на армията Сирски, вместо тази на военния министър. Зеленски реагира, назначавайки нов шеф на армията. Зад всичко това стои един конфликт, съществуващ още от 2014 година - този между различните школи в украинските въоръжени сили", казва пред АРД германският експерт по сигурността Нико Ланге.

"От едната страна са по-младите командири и войници, които са тясно свързани с гражданското общество. Но от тази страна има и хора от цивилния живот, които преди войната са се занимавали с нещо друго - били са предприемачи или мениджъри. Те са свикнали да взимат решенията децентрализирано, искат да бъдат самостоятелни, действат много бързо и са открити за новите технологии - това е едната култура. Другата е старата школа - на постсъветските военни в Украйна, които държат на заповедите и послушанието, както и на централизираните структури. По правило те не са толкова открити за иновации и технологии. Протестите изостриха този конфликт. С назначението на генерал Михайло Драпати Зеленски избра човек, който е по-скоро на страната на модернизацията", обяснява Ланге.

Експертът не отрича, че освободеният генерал Сирски е постигнал успехи във войната - ако се имат предвид например Курската офанзива или опитите за изолация на Крим. Но за него се говори също, че твърде малко държи на войниците - упрекват го, че твърде дълго е удържал определени градове, в резултат на което са претърпени големи загуби. "Всъщност съвсем не е толкова лесно да бъде оценена работата му", признава Ланге и отбелязва, че промените в ръководството на армията не са фундаментални - Драпати е бил преди това заместник шеф. А и не би могло да се смята, че това как изглежда армията на Украйна зависи само от личността на главнокомандващия.

Нова фаза за Украйна във войната

Що се отнася до кадровите промени на Зеленски, Ланге казва, че неговата реакция от една страна е добра, но от друга стои въпросът до каква степен мнението на гражданското общество или на ветераните ще се отрази на бъдещите персонални решения на президента - това ще се види следващите седмици и месеци. "Решението за смяната на Сирски обаче в никакъв случай не е проява на абсолютна сила или на способността на Зеленски да се налага. Някои дори казват, че всичко е станало твърде централизирано. Президентът има силна позиция във войната и вероятно не би било зле да има и някои опоненти".

Експертът по сигурността Нико Ланге обяснява пред АРД какво се очаква от новия върховен главнокомандващ и какви промени може да извърши: "От няколко седмици Украйна навлезе в нова фаза на войната, тъй като с дроновете и собствените си оръжейни системи е в състояние да атакува и да оказва натиск на Русия както на юг, близо до Крим, така и дълбоко във вътрешността на страната. Това вече се отнася и за корабите в Азовско море и около Крим в Черно море. Драпати със сигурност ще разшири този подход. Понеже най-голямата надежда на Украйна е чрез натиска, особено чрез ударите в дълбочина, да прекъсне руските парични потоци от продажбите на гориво, да разклати системата на Путин и да го принуди да се замисли поне за частично примирие и да започнат разговори".

Битка на две различни поколения

Ланге е убеден, че изборът на Драпати ще окаже положително влияние на начина, по който Украйна води войната. Има и още нещо важно: "Драпати е на 42 години, а руският главнокомандващ Валерий Герасимов е на 70. Така излиза, че това е битка на две различни поколения. Това ще даде отражение на доктрината, структурата, на използването на технологии и на гъвкавостта".

"Мисля, че това е лоша новина за Русия, каквито са и коментарите на руските експерти по темата. Те са много респектирани от новия върховен главнокомандващ на Украйна", заключава Ланге пред АРД.

Германската обществена медия цитира и военния анализатор Денис Попович, според когото пред Драпати има големи предизвикателства. "Едно от тях е възможната руска офанзива в региона Чернихив. А има и вероятност за частична или пълна мобилизация в Русия през есента. Освен това има и проблеми с мобилизацията в украинската армия", казва Попович.

Какво се очаква от новия главнокомандващ?

АРД описва и какви надежди за истински реформи се свързват с Драпати: командирите да поемат отговорност при допуснати грешки, да се комуникира честно и да се говори и за неприятните истини, ресурсите да се разпределят честно и т.нар. микромениджмънт да се прекрати.

От своя страна бившият украински военен министър Федоров емоционално приветства назначението на Драпати, когото нарече "нова надежда": "Сега високите очаквания на украинците трябва да бъдат оправдани с ясна визия за приключване на войната за независимост, силно командване и решителни действия, насочени към опазването на живота на нашите войници, роботизация на фронта, нанасяне на асиметрични удари и изтощаване на руската икономика", написа Федоров в Телеграм.