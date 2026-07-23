Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Boeing KC-135 Stratotanker и Ил-78 „Мидас“ изпълняват една и съща стратегическа задача – въздушно дозареждане, което позволява на изтребители, бомбардировачи и други самолети да летят по-далеч и по-дълго без кацане.

Двата самолета се различават по конструкция и система за зареждане – американският KC-135 използва телескопична „летяща стрела“ (boom), докато руският Ил-78 е базиран на транспортния Ил-76 и основно използва система с маркуч и конус.

KC-135 ще бъде разположен в авиобаза „Безмер“ - Народното събрание разреши пребиваването на до осем американски самолета танкери с екипажи и техника в България от 24 юли до 1 октомври 2026 г. за подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Boeing KC-135 Stratotanker и Ил-78: две различни машини с една обща мисия, да удължават ръката на авиацията

Когато става дума за съвременна военна авиация, изтребителите и бомбардировачите често са най-забележимите самолети. Но зад тях стоят машини, без които много от далечните мисии биха били невъзможни - самолетите танкери.

Сред най-известните представители на този клас са американският Boeing KC-135 Stratotanker и руският Ил-78 „Мидас“. Създадени в различни държави и по различни концепции, те имат една и съща стратегическа задача -да зареждат други самолети във въздуха и така да увеличават техния радиус на действие.

Именно тази роля прави тези самолети своеобразни „летящи бензиностанции“, които превръщат бойната авиация в по-гъвкава и далекобойна сила.

Основни разлики

Характеристика Boeing KC-135 Stratotanker Ил-78 „Мидас“ Държава на произход САЩ СССР/Русия Първи полет 1956 г. 1978 г. База за разработка Boeing Model 367-80 / семейство 707 Ил-76 Двигатели 4 реактивни двигателя 4 реактивни двигателя Основна система Телескопична стрела (boom) Маркуч и конус Основен оператор ВВС на САЩ и съюзници Русия и държави, използващи съветска техника

Общата идея - гориво без кацане 5

KC-135 и Ил-78 са създадени в епоха, когато развитието на реактивната авиация поставя нов проблем - самолетите стават все по-бързи, но и по-големи консуматори на гориво.

Решението е въздушното дозареждане. Вместо изтребителят да се връща на база, той се среща с танкер във въздуха, свързва се със системата за прехвърляне на гориво и продължава мисията си.

Американският KC-135 изпълнява тази роля повече от шест десетилетия и остава основният самолет за въздушно дозареждане на Военновъздушните сили на САЩ и техните съюзници.

Руският Ил-78 изпълнява аналогична задача в руските ВВС и е разработен като вариант на транспортния самолет Ил-76, превърнат в стратегически въздушен танкер.

Приликите: Защо двата самолета често се сравняват

И двата са „множители на сила“

Нито KC-135, нито Ил-78 носят въоръжение за директен удар. Тяхната роля е друга, те увеличават възможностите на останалата авиация.

Един изтребител с ограничен запас от гориво може да изпълнява мисия само определено време. С помощта на танкер той може да остане във въздуха значително по-дълго, да достигне по-далечна зона или да извършва патрулиране продължително време.

Това превръща самолетите танкери в стратегически актив, те не атакуват сами, но позволяват на други самолети да действат по-ефективно.

Разработени са върху доказани платформи

И двата самолета използват конструктивна база от успешни транспортни и граждански разработки.

KC-135 е разработен от Boeing в същия период, в който компанията създава ранните реактивни пътнически самолети. Основата му е свързана с проекта Boeing Model 367-80, който става основа и за гражданския Boeing 707.

Ил-78 от своя страна е военно развитие на транспортния Ил-76, самолет, създаден за превоз на големи товари и работа от различни летища.

Този подход позволява на конструкторите да използват вече изпитани решения, двигатели, крила и фюзелаж.

Четири двигателя и голям радиус на действие

И двата самолета са оборудвани с четири реактивни двигателя и са проектирани за дълги полети.

KC-135 използва четири турбовентилаторни двигателя CFM56 при модернизираните версии KC-135R и KC-135T. Самолетът може да прехвърли до около 90 тона гориво в зависимост от конфигурацията.

Ил-78 също разполага с четири двигателя и е създаден за далечни мисии, като използва по-голямата товарна платформа на Ил-76.

Най-голямата разлика - начинът на зареждане

Въпреки сходната мисия, двата самолета използват различни философии при дозареждането.

Boeing KC-135 - системата с „летяща стрела“

Американският самолет е известен със своята телескопична стрела (flying boom), разположена в задната част.

Специално обучен оператор управлява системата и я насочва към приемащия самолет. Методът позволява бързо прехвърляне на големи количества гориво и е стандартен за много американски военни самолети.

Ил-78 - система с маркуч и конус

Ил-78 използва основно система тип hose-and-drogue, гъвкав маркуч с конус, към който самолетът за дозареждане се приближава със специална сонда.

Тази система е широко използвана от много европейски и руски самолети и позволява едновременно обслужване на няколко летателни апарата при определени конфигурации.

Външен вид - защо изглеждат толкова различно

Макар задачата им да е еднаква, двата самолета имат различен силует.

KC-135 изглежда като класически реактивен самолет от 50-те години, с тесен фюзелаж, стреловидни крила и сравнително елегантна линия. Неговата най-разпознаваема част е опашната зона с механизма за дозареждане.

Ил-78 е по-масивен и прилича повече на товарен самолет. Високият му фюзелаж, големите крила и конструкцията, наследена от Ил-76, му придават характерния „тежък“ вид.

Кой е по-големият?

По размери Ил-78 е по-голям самолет. Това е логично, тъй като е базиран на транспортна машина.

KC-135 е по-компактен, но е създаден специално като танкер още от началото. Американската концепция е да се използва по-лека и специализирана платформа, докато съветската школа използва голям транспортен самолет като основа.

История на две авиационни епохи

KC-135 прави първия си полет през 1956 г. и влиза в серийна експлоатация през 50-те години. Благодарение на модернизации той остава в активна служба и днес.

Един от запазените самолети KC-135E в Hill Aerospace Museum показва историята на машината, от службата ѝ в Стратегическото авиационно командване на САЩ до използването ѝ в различни части по света.

Ил-78 се появява по-късно, като развитие на Ил-76, и става основният стратегически танкер на съветската, а по-късно и руската авиация.

Два самолета, една роля

Boeing KC-135 Stratotanker и Ил-78 „Мидас“ са пример как две различни авиационни школи стигат до едно и също решение.

Ако се сравняват визуално, KC-135 и Ил-78 са „роднини по предназначение“, но не и по конструкция.

Американският подход залага на специализиран танкер, оптимизиран за системата „летяща стрела“ и интеграция със съюзническата авиация. Съветският подход използва голяма транспортна платформа, превърната в многофункционален самолет за далечни операции.

Но независимо от различията, ролята им е една и съща, да дадат на бойната авиация нещо, което често е по-ценно от скоростта или въоръжението: време и далечина във въздуха.