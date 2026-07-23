Свят

Според статистиката Меси е най-добрият играч на Мондиала

Меси е най-добрият играч според IFFHS не по сантимент, не по репутация, а по неоспоримия авторитет на данните

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 15:00
Според статистиката Меси е най-добрият играч на Мондиала
Източник: EPA/БГНЕС

А ржентина отстъпи на Испания във финалния сблъсък на Световното първенство, а испанският полузащитник Родри грабна престижната „Златна топка“ за най-добър играч на турнира. Въпреки това Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) излезе с различна оценка и присъди на Лионел Меси наградата за MVP на Мондиала.

От IFFHS подчертават, че техният избор не е емоционален, а се основава изцяло на данни. Решението е взето според общия индекс за представяне на федерацията – прецизна методология, която анализира и оценява представянето на всеки футболист.

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„Това отличие се определя от общия индекс за представяне на IFFHS – строга методология, базирана на данни, която включва претеглени оценки от мачове, голове, асистенции и влияние в елиминационните фази по време на цялата кампания на играча на Световното първенство. След изчерпателен анализ на всяко представяне, регистрирано на Мондиал 2026, присъдата е недвусмислена“, се казва в изявлението на организацията.

За да подкрепят решението си, от федерацията изтъкват впечатляващите показатели на аржентинската звезда. Меси е отбелязал осем гола и е направил четири асистенции в осемте изиграни мача на първенството. Неговият среден рейтинг от 8.33 на мач е доказателство за постоянство на най-високо ниво.

„Това е белег на устойчиво и решително съвършенство, поддържано от началната групова фаза до последния съдийски сигнал в най-важните мачове на турнира. Именно тази последователност под напрежение, количествено определена чрез системата за претеглена оценка на IFFHS, разделя достойния получател от просто изключителните“, допълват от федерацията.

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Индексът на IFFHS отдава особена тежест на представянето в елиминационната фаза. Според тях, истинската мярка за ефективността на един играч на Световно първенство е способността му да блести, когато всеки мач е елиминационен. Приносът на Меси в тези решителни двубои е бил основен за достигането на Аржентина до финала, а общият му резултат по всички критерии го поставя над всеки друг играч на Мондиал 2026.

„Панелът на федерацията, ръководен изцяло от статистически доказателства и целостта на данните за представянето, стигна до това заключение с пълна увереност. Лионел Меси е най-добрият играч според IFFHS не по сантимент, не по репутация, а по неоспоримия авторитет на данните“, завършва изявлението на IFFHS.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Лионел Меси Световно първенство по футбол
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