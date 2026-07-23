Военен хеликоптер с петима души се разби в Чехия

Ч ешки военен хеликоптер с петима души на борда се разби в Източна Чехия, предава "Ройтерс".

Военните допълниха, че в момента спешни екипи работят на местопроизшествието във военновъздушната база в Намещ над Ославоу, на 122 км югоизточно от Прага.

Американски военен хеликоптер се разби в Англия

По данни на чешката агенция ЧТК засега е потвърдена смъртта на най-малко един човек.

"Хеликоптер "Венъм" се разби на територията на 22-ра хеликоптерна база на военновъздушните сили в Намещ над Ославоу", посочиха военните и добавиха, че "на борда е имало петима войници. Интегрираната система за спешна помощ е задействана за оказване на помощ на място."

Военен хеликоптер се разби в Япония

"Венъм" (UH-1Y Venom) са многоцелеви хеликоптери, произвеждани от "Бел Текстрон" (Bell Textron) и задвижвани от два двигателя T700-GE-401C на "Дженерал Електрик" (General Electric).