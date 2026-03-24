ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Обновена преди 1 час / 24 март 2026, 08:38
Източник: AP/БТА

Е вропейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия, обявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе, предадоха световните агенции.

Това е кулминацията на осем години преговори по споразумението за свободна търговия. Споразумението има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни, за да стимулира търговията със стоки и услуги помежду им.

Приключването на преговорите е част от усилията на ЕС да разнообрази търговските си партньори в момент, когато напрежението с Китай относно предполагаеми нарушения на пазарните правила продължава, а отношенията със САЩ станаха напрегнати при президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември и с Индия през януари, отбелязва Ройтерс.

"Днес създаваме история в един свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани", заяви Фон дер Лайен пред журналисти в Канбера.

"В историята, която създаваме, отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките", допълни тя.

Албанезе и Фон дер Лайен представиха също така ново партньорство между Австралия и ЕС в областта на сигурността и отбраната.

"Широкообхватното партньорство ще даде тласък на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в изявление.

Преди да бъде подписана сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, както и от парламента на Австралия, отбелязва ДПА.

  • Reuters посочва какво всъщност съдържа търговското споразумение между ЕС и Австралия

Според международни източници, постигнатото споразумение е широкообхватно и обхваща не само стандартното премахване на мита, а и редица специфични икономически и регулаторни текстове:

  1. Селскостопански продукти - митата за много селскостопански стоки ще бъдат премахнати веднага или поетапно. Това включва стоки като вино, шоколад, преработени храни и млечни продукти; митата върху сирена ще бъдат премахнати в рамките на няколко години.
  2. Защита на географски означения (ГО) - споразумението предвижда защита на имената на някои европейски традиционни продукти (например специфични сирена и напитки). За разлика от това, т.нар. „фета“ и „грюер“ могат да продължат да се използват от австралийски производители само при ясно указано географско произход.
  3. Автомобили и промишлени стоки - Австралия ще облекчи достъпа за европейски автомобили, особено електрически, като намали или премахне данъчни бариери за определени категории (примерно лимит за данъка върху луксозни електромобили от ЕС).
  4. Критични минерали и енергия - споразумението предвижда премахване на мита върху суровини като литий и други критични минерали, което е важно за европейските индустрии (например батерии и зелена енергия).
  5. Услуги и инвестиции - тарифните бариери върху стоки са само част от сделката. Тя предвижда улеснен достъп за европейски доставчици на услуги (като финансови и технологични), а европейските инвеститори ще получат недискриминационно третиране на австралийския пазар.
  6. Дългосрочни квоти за животински продукти - преди окончателното подписване се обсъждат механизми за контрол на квотите за внос на австралийско говеждо и агнешко месо, което беше една от ключовите точки на спорове в преговорите.
  • Какво означава за България?

Европейският съюз и Австралия завършиха преговорите по споразумение за свободна търговия, което цели да премахне митата и търговските бариери между двете страни, а това отваря нови възможности за бизнеса в ЕС, включително и за България.

  • Какво може да се внася и изнася

За България сделката означава по-лесен достъп до австралийски стоки и услуги. Един от най-значимите сектори е земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Австралия е сред водещите световни производители на месо, най-вече говеждо и овче. Очаква се с премахването на митата българският пазар да може да се снабдява с австралийско месо на по-конкурентни цени.

От своя страна българските производители ще имат по-добър достъп до австралийския пазар за селскостопански продукти, плодове и зеленчуци, както и за преработени храни и вина. Това може да стимулира износа на българско агро-хранително производство към Австралия, което досега е било ограничено от високи мита и бюрократични бариери.

Посока  Какво се очаква да се внася в България  Какво България може да изнася за Австралия
Месо и животински продукти Говеждо месо, овче месо, агнешко Свинско месо, млечни продукти, сирена 
Земеделие Зърнени култури (пшеница, ечемик), плодове (цитрусови, авокадо) Зеленчуци, плодове, вина, мед
Хранително-вкусова промишленост Преработени храни, масла Преработени храни, напитки, сладкарски изделия 
Технологии и услуги Специализирани технологии, ИТ услуги, образование ИТ услуги, консултантски услуги, културни продукти
Други сектори Машини и оборудване Мехатроника, индустриално оборудване, авточасти

Споразумението е част от стратегията на ЕС да диверсифицира търговските си партньори, особено предвид напрежението с Китай и несигурността в отношенията със САЩ. Освен икономическите ползи, сделката предвижда и сътрудничество в сигурността, киберсигурността и отбранителната индустрия, което може да има косвено влияние и върху европейските и българските компании в тези сектори.

Споразумението все още трябва да бъде одобрено от всички държави членки на ЕС, Европейския парламент и австралийския парламент, преди да влезе в сила.

  • Потенциално влияние върху цените и потребителите

След премахването на митата австралийското говеждо и овче месо може да стане по-евтино за българските потребители. Това би могло да доведе до по-конкурентни цени на месото в магазините, особено за продукти като стекове, колбаси и охладено месо.

Българските производители на вина, мед, сирена и преработени храни могат да се възползват от нов достъп до австралийския пазар, който е значително по-голям и платежоспособен от сегашния експортен обем. Това може да стимулира малки и средни предприятия, които досега са имали ограничен износ.

Споразумението не е само икономическо, то е и част от стратегията на ЕС за диверсификация на търговските партньори в Индо-тихоокеанския регион. За България това означава, че страната ще участва в по-стабилни и предвидими вериги на доставки и ще има достъп до по-иновативни технологии и услуги от Австралия.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Австралия ЕС търговско споразумение
КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

След атаката срещу базата „Диего Гарсия", Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр" вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Целият персонал, близо 800 души, е бил евакуиран

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Шофьорът е загубил контрол над превозното средство

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Самата Мелони повтори няколко пъти преди гласуването, че няма да подаде оставка

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

Министерството на отбраната твърди, че инициативата не е свързана с Иран, а е в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит" в Зонгулдак

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Ще се опита ли Пекин да помогне на режима в Техеран

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния" пазар и защо сменя стратегията си

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

„Заплахите не спират": Жители на кв. „Филиповци" отново на протест заради незаконни постройки

Преди четири месеца жена, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели"

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели" след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

