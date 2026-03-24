ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Е вропейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия, обявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе, предадоха световните агенции.

Това е кулминацията на осем години преговори по споразумението за свободна търговия. Споразумението има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни, за да стимулира търговията със стоки и услуги помежду им.

Приключването на преговорите е част от усилията на ЕС да разнообрази търговските си партньори в момент, когато напрежението с Китай относно предполагаеми нарушения на пазарните правила продължава, а отношенията със САЩ станаха напрегнати при президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември и с Индия през януари, отбелязва Ройтерс.

"Днес създаваме история в един свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани", заяви Фон дер Лайен пред журналисти в Канбера.

"В историята, която създаваме, отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките", допълни тя.

Албанезе и Фон дер Лайен представиха също така ново партньорство между Австралия и ЕС в областта на сигурността и отбраната.

"Широкообхватното партньорство ще даде тласък на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в изявление.

Преди да бъде подписана сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, както и от парламента на Австралия, отбелязва ДПА.

After almost a decade of work – we can say: we did it.



We have concluded the EU-Australia Free Trade Agreement.



And it is such a win for both sides — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2026

Reuters посочва какво всъщност съдържа търговското споразумение между ЕС и Австралия

Според международни източници, постигнатото споразумение е широкообхватно и обхваща не само стандартното премахване на мита, а и редица специфични икономически и регулаторни текстове:

Селскостопански продукти - митата за много селскостопански стоки ще бъдат премахнати веднага или поетапно. Това включва стоки като вино, шоколад, преработени храни и млечни продукти; митата върху сирена ще бъдат премахнати в рамките на няколко години. Защита на географски означения (ГО) - споразумението предвижда защита на имената на някои европейски традиционни продукти (например специфични сирена и напитки). За разлика от това, т.нар. „фета“ и „грюер“ могат да продължат да се използват от австралийски производители само при ясно указано географско произход. Автомобили и промишлени стоки - Австралия ще облекчи достъпа за европейски автомобили, особено електрически, като намали или премахне данъчни бариери за определени категории (примерно лимит за данъка върху луксозни електромобили от ЕС). Критични минерали и енергия - споразумението предвижда премахване на мита върху суровини като литий и други критични минерали, което е важно за европейските индустрии (например батерии и зелена енергия). Услуги и инвестиции - тарифните бариери върху стоки са само част от сделката. Тя предвижда улеснен достъп за европейски доставчици на услуги (като финансови и технологични), а европейските инвеститори ще получат недискриминационно третиране на австралийския пазар. Дългосрочни квоти за животински продукти - преди окончателното подписване се обсъждат механизми за контрол на квотите за внос на австралийско говеждо и агнешко месо, което беше една от ключовите точки на спорове в преговорите.

Какво означава за България?

Европейският съюз и Австралия завършиха преговорите по споразумение за свободна търговия, което цели да премахне митата и търговските бариери между двете страни, а това отваря нови възможности за бизнеса в ЕС, включително и за България.

Какво може да се внася и изнася

За България сделката означава по-лесен достъп до австралийски стоки и услуги. Един от най-значимите сектори е земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Австралия е сред водещите световни производители на месо, най-вече говеждо и овче. Очаква се с премахването на митата българският пазар да може да се снабдява с австралийско месо на по-конкурентни цени.

От своя страна българските производители ще имат по-добър достъп до австралийския пазар за селскостопански продукти, плодове и зеленчуци, както и за преработени храни и вина. Това може да стимулира износа на българско агро-хранително производство към Австралия, което досега е било ограничено от високи мита и бюрократични бариери.

Посока Какво се очаква да се внася в България Какво България може да изнася за Австралия Месо и животински продукти Говеждо месо, овче месо, агнешко Свинско месо, млечни продукти, сирена Земеделие Зърнени култури (пшеница, ечемик), плодове (цитрусови, авокадо) Зеленчуци, плодове, вина, мед Хранително-вкусова промишленост Преработени храни, масла Преработени храни, напитки, сладкарски изделия Технологии и услуги Специализирани технологии, ИТ услуги, образование ИТ услуги, консултантски услуги, културни продукти Други сектори Машини и оборудване Мехатроника, индустриално оборудване, авточасти

Споразумението е част от стратегията на ЕС да диверсифицира търговските си партньори, особено предвид напрежението с Китай и несигурността в отношенията със САЩ. Освен икономическите ползи, сделката предвижда и сътрудничество в сигурността, киберсигурността и отбранителната индустрия, което може да има косвено влияние и върху европейските и българските компании в тези сектори.

Споразумението все още трябва да бъде одобрено от всички държави членки на ЕС, Европейския парламент и австралийския парламент, преди да влезе в сила.

Потенциално влияние върху цените и потребителите

След премахването на митата австралийското говеждо и овче месо може да стане по-евтино за българските потребители. Това би могло да доведе до по-конкурентни цени на месото в магазините, особено за продукти като стекове, колбаси и охладено месо.

Българските производители на вина, мед, сирена и преработени храни могат да се възползват от нов достъп до австралийския пазар, който е значително по-голям и платежоспособен от сегашния експортен обем. Това може да стимулира малки и средни предприятия, които досега са имали ограничен износ.

Споразумението не е само икономическо, то е и част от стратегията на ЕС за диверсификация на търговските партньори в Индо-тихоокеанския регион. За България това означава, че страната ще участва в по-стабилни и предвидими вериги на доставки и ще има достъп до по-иновативни технологии и услуги от Австралия.