След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Е вропейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение. Това заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции.

„Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи“, написа Фон дер Лайен в X.

Нарендра Моди също обяви, че страната е постигнала споразумение за свободна търговия с ЕС. Той каза, че Индия и Европейският съюз са стигнали до споразумение за свободна търговия с цел задълбочаване на икономическите и стратегическите си връзки.

Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.

„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.

По силата на споразумението Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110% до 10%, а митата върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години, съобщи Европейската комисия. Митата върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат „в по-голямата си част премахнати“, посочи тя.

Налозите върху някои селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат значително понижени. Митата върху виното ще бъдат намалени от 150% на 75%, а 40-процентната ставка върху зехтина ще бъде премахната.

Някои селскостопански продукти, включително говеждо, пилешко месо, ориз и захар, са изключени от споразумението и стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички индийски вносни стоки, посочи Комисията.

Споразумението ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да може да влезе в сила.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.