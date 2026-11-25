Доналд и Мелания Тръмп на церемонията по помилване на пуйки за Деня на благодарността в САЩ

Е жегодната церемония по помилване на пуйки за Деня на благодарността, обикновено леко и аполитично събитие, беше трансформирана от Доналд Тръмп в платформа за самореклама и политически маневри. Провела се само часове след като той връчи Президентския медал на свободата на противоречивия си съюзник Руди Джулиани, церемонията предостави показателна картина за стила на неговата администрация.

Събитието започна не с традиционен поздрав, а с възхищението на президента Тръмп от собствената му работа по фасадата на Белия дом и нова хеликоптерна площадка, която той описа като „перфектна като местоположение“. Според репортаж на Холи Бакстър за The Independent, той дори е прекъснал процедурата, за да се обърне и да огледа свършеното.

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Последвалата реч напомняше повече на предизборен митинг, отколкото на церемониално обръщение. Тръмп изброи редица предполагаеми постижения на администрацията си, включително засилването на фондовия пазар, обновяването на армията и налагането на твърда имиграционна политика. Той също така спомена неясно въздействие върху цената на яйцата и действията си спрямо Иран.

Особено показателен момент настъпи, когато Тръмп прочете от сценария си за произхода на пуйките от Западна Вирджиния. „Спечелихме го с 45 пункта“, заяви той, след което вдигна поглед от листа и добави, очевидно визирайки междинните избори: „Поне аз го направих, когато бях в бюлетината… Не знам какво, по дяволите, се случи на тези последни избори“.

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Събитието включваше и съобщение за изграждането на специален „апартамент за пуйки“ в Белия дом, който ще се намира до това, което Тръмп нарече „военен комплекс с бална зала“. Според наличната информация, цитирана в статията, балната зала е финансирана с дарения от технологични магнати, включително принос от 25 милиона долара от главния изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг.

Двете птици, носещи имената Freedom (Свобода) и Feathers (Пера), получиха „пълно помилване“. Наблюдателите обаче веднага направиха паралел с друг „помилван“ – Руди Джулиани, бившият кмет на Ню Йорк и личен адвокат на Тръмп, който получи висш държавен орден. Награждаването му идва на фона на сериозните му правни проблеми, включително отнемането на адвокатските му права и загубено дело за клевета срещу изборни служители от Джорджия, което го доведе до фалит.

В края на речта си Тръмп благодари на съпругата си Мелания „от името на страната ни“ за работата ѝ с приемни деца. Самият акт на помилване обаче беше белязан от известен хаос. Микрофоните бяха изключени, докато Тръмп се приближаваше към пуйките, и той помилва само Freedom, тъй като Feathers се беше отдалечил в храстите.

Взаимодействието между президентската двойка също привлече внимание. Докато се връщаха към Белия дом, Тръмп хвана ръката на Мелания, която носеше ръкавици, и се наведе да ѝ каже нещо, на което тя видимо не отговори. Според репортажа тя е пуснала ръката му веднага щом са стигнали прага на сградата, без да сваля големите си слънчеви очила през цялото време.

Така една лека американска традиция се превърна в огледало на една епоха. Докато на две птици беше даден шанс да изживеят живота си „в уединение и мир“, по думите на Тръмп, остава въпросът дали мирът ще бъде достъпен за всички участници в този продължаващ политически театър.