България

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

Надежда Неменски

5 ноември 2025, 11:32
Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет
Източник: iStock/GettyImages

В сяка година в края на ноември Черният петък се превръща в едно от най-очакваните събития за потребителите по целия свят и България не е изключение. Тази година заветната дата у нас е 28 ноември.

От електроника и дрехи до мебели и пътешествия — отстъпките изглежда са навсякъде. В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“.

Сред толкова много оферти обаче е лесно да изгубим представа колко харчим и дали наистина спестяваме. Затова е важно да се подготвим предварително и да подходим с план, а не с емоция.

Ето няколко полезни съвета как да не се разорим на Черен петък

1. Определете си лимит

Най-сигурният начин да запазите контрола върху бюджета си е да определите лимит на сумата, която можете да похарчите. Решете предварително каква част от месечния си доход сте готови да отделите за пазаруване и се придържайте към това число.

Може да си поставите и по-малки граници – например отделен лимит за подаръци, за техника или за дрехи. Това ще ви помогне да разпределите средствата си по-разумно.

Добър подход е да отделите сумата в отделна сметка или плик с кеш и да пазарувате само с нея. Когато парите свършат, пазаруването спира, без изкушение да вземете още от спестяванията си.

2. Опознайте слабите си места

Черният петък не случайно разчита на емоцията. Огромните надписи „-70%“, отброяващите таймери и фразите като „Само днес!“ или „Последни бройки!“ предизвикват усещане за спешност и ни карат да действаме импулсивно.

Затова е полезно да знаете какво най-често ви подтиква да купувате — нов модел телефон, намалени обувки, козметика, техника за дома? Когато сте наясно със слабите си места, ще можете по-лесно да разпознаете кога дадена покупка е реална нужда и кога просто моментно желание и в крайна сметка да  му устоите... евентуално.

3. Направете си план и следете цените

Създайте си списък с продуктите, които реално имате нужда да купите. Така ще избегнете хаотичното обикаляне и ненужните покупки. 

Добра практика е да започнете да следите цените поне две-три седмици преди Черния петък. Много търговци „вдигат“ цените малко преди разпродажбите, за да изглеждат намаленията по-големи, отколкото са в действителност. Онлайн може да използвате сайтове и приложения за сравнение на цени, които показват историята на даден продукт и така лесно ще разберете дали намалението е реално.

4. Ако пазарувате във физически магазини

Посещенията на търговски центрове по време на Черния петък често са съпроводени с тълпи и дълги опашки. В подобна среда човек лесно може да вземе прибързани решения.

Ако сте решили да пазарувате с пари в брой, вземете със себе си само сумата, която сте планирали да изхарчите. Не носете дебитната или кредитната си карта – тя улеснява спонтанните покупки. Когато плащаме в брой, усещаме реално изразходването на парите, а това действа дисциплиниращо.

Също така, не забравяйте да проверите дали магазинът предлага опция за връщане или замяна. Понякога продуктите, купени на промоция, не подлежат на връщане – затова четете внимателно условията.

5. Ако пазарувате онлайн

Онлайн пазаруването е удобно и често предлага по-добри цени, но крие и своите капани. Не се подвеждайте по реклами от типа „Безплатна доставка при поръчка над...“. Много често доставката струва няколко лева, а за да я избегнем, добавяме в количката продукти, които реално не са ни нужни. Така в крайна сметка плащаме повече.

Преди да купите, проверете сайта – има ли контакти, реален адрес, сигурна връзка (https://), както и отзиви от клиенти. Избягвайте съмнителни онлайн магазини, които предлагат прекалено ниски цени без яснота откъде идват стоките. Ако пазарувате от чуждестранни сайтове, проверете и дали цените включват митнически такси или ДДС.

6. Проверете условията за връщане

Дори и най-внимателният купувач може да се окаже с продукт, който не му харесва или не отговаря на очакванията. Затова проверете предварително политиката за връщане.

Важно е да знаете, че намалените стоки не означават намалени потребителски права. При покупки онлайн имате право да върнете продукта в рамките на 14 дни от получаването му, без да посочвате причина – стига да не е използван и да е в оригиналната си опаковка. Някои търговци дори предлагат по-дълги срокове за връщане по време на празничния сезон. При връщане ще получите обратно реално заплатената сума, т.е. намалената цена, а не редовната.

7. Малки трикове за разумно пазаруване

  • Не пазарувайте, когато сте уморени или в лошо настроение – тогава сме по-склонни към импулсивни покупки.
  • Ако се колебаете за даден продукт, дайте си няколко часа за размисъл – често след това желанието изчезва.
  • Използвайте приложения, които показват реални отзиви на потребители – така ще избегнете покупка на некачествени стоки.
  • Не забравяйте да пазите касовите бележки и фактурите – те са задължителни при евентуална рекламация.

Черният петък може да бъде чудесна възможност да направим изгодни покупки, ако подходим с план и дисциплина. Определете си бюджет, следете реалните цени и пазарувайте осъзнато. Намалението има смисъл само тогава, когато купуваме нещо, което наистина ни трябва — а не защото е „на промоция“.

Редактор: Надежда Неменски
Черен петък пазаруване отстъпки съвети за пазаруване бюджет онлайн пазаруване потребителски права намаления планиране на покупки изгодни покупки
