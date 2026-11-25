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Няма наложена глоба на България във връзка с процедурата за прекомерен бюджетен дефицит, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Според него критиките на Европейската комисия са насочени към „Бюджет 2026“, а не към проекта за бюджет за 2027 г.

На 11 декември предстоят разговори със Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

България привлече инвестиция от 90 млн. долара за производство на авиационни двигатели в Пловдив.

Проектът е на турската компания „Тусаш Енджин Индъстрис“ с участието на американската GE Aerospace и предвижда 170 нови висококвалифицирани работни места.

България няма наложена глоба от Европейската комисия във връзка с процедурата за прекомерен бюджетен дефицит, а правителството ще направи всичко възможно да защити националния интерес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет по повод представения Есенен пакет на Европейския семестър за 2027 г.

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„Не трябва да се спекулира с този процес, няма наложена глоба към настоящия момент“, подчерта Пулев.

От Европейската комисия отчитат, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни. Според вицепремиера обаче, ако има критики, те са насочени към „Бюджет 2026“.

„Ако е имало критики, те са насочени към три месеца от нашето правителство, но те са присъда за три години преди това – много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина“, обясни той.

По думите му няма изразени критики към бюджета за 2027 г. Пулев определи проекта като инструмент за начало на оздравителен процес в публичните финанси.

„Напротив, това е един инструмент, който започва един много тежък, оздравителен процес на публичните финанси“, коментира вицепремиерът.

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Той съобщи, че предстоят конструктивни преговори с европейските институции. На 11 декември е планирана среща със Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), на която България ще бъде представлявана от Министерството на финансите.

Попитан дали страната ни може да избегне налагането на глоба, Пулев увери, че ще бъде направено всичко възможно. Той посочи, че България продължава да има най-ниското съотношение на публичния дълг към брутния вътрешен продукт, и изтъкна мерките на правителството за ограничаване на дефицита.

„Да, теоретично има някакъв риск да се спрат европейските фондове, но на практика виждате съвсем друго отношение и подкрепа, и конструктивен диалог с Европа“, заяви още Пулев.

Според него благодарение на работата и усилията на вицепремиера Атанас Пеканов правителството е успяло да активира средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Пулев изрази личен оптимизъм, че държавният интерес ще бъде защитен.

Инвестиция за 90 млн. долара в авиационната индустрия

По време на брифинга Пулев обяви и нова инвестиция в размер на 90 млн. долара във високотехнологично производство на авиационни двигатели в Пловдив. В събитието участваха посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък и представители на инвеститора.

Проектът предвижда разкриването на 170 нови висококвалифицирани работни места. По думите на вицепремиера България е успяла да привлече инвестицията в конкуренция с две други възможни дестинации.

Очаква се производството да започне в рамките на 15 до 18 месеца и да генерира приходи за българската икономика. Това ще бъде първата производствена база на компанията извън нейния местен пазар.

Инвестицията е на турската компания „Тусаш Енджин Индъстрис“ (Tusaş Engine Industries) с участието на американската „Джи И Аероспейс“ (GE Aerospace). Пулев определи избора на България за проекта като ясен сигнал за доверие в политическата стабилност на страната.

Според него инвестицията е част от политиката на правителството за развитие на иновативни производства с висока добавена стойност, привличане на стратегически инвеститори и технологичен трансфер. Сред целите са още създаване на нови работни места и включване на български компании в европейските и световните вериги на доставки.

„С тази инвестиция допълнително разширяваме капацитета на авиационната индустрия и създаваме възможности за развитие на редица български компании, които ще бъдат включени във веригата на доставките“, каза Пулев.

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Той подчерта, че България е пълноправен член на ЕС и НАТО, но правителството трябва да защитава националния интерес и да развива партньорствата си както с утвърдените европейски партньори, така и с държави извън Европейския съюз, сред които Турция и САЩ.

Вицепремиерът съобщи и за активни преговори със Саудитска Арабия, Китай, Индонезия, Южна Корея и Виетнам. Целта е привличане на инвестиции, диверсификация на икономиката и защита на националния интерес.

Пулев заяви, че правителството работи за изграждането на цялостна нова екосистема, стратегия и визия за икономическото развитие на страната, вместо да разчита на отделни, спорадични инвестиции.