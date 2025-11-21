VITAGOLD стартира МЕГА Черен петък: До –65% на продукти за имунитет, стави, енергия, контрол на теглото и още много други.

VITAGOLD стартира най-мащабната си кампания за годината – МЕГА Черен петък, който тази година предлага страхотни намаления до –65% на водещи формули за здраве, енергия, красота и активен начин на живот.
Компанията е сред най-предпочитаните марки за хранителни добавки у нас, като повече от две десетилетия разработва решения, които комбинират научен подход, висококачествени съставки и доказана ефективност.
Фокус върху здравето през студените месеци
С настъпването на по-студените месеци, нуждата от силен имунитет, подвижност и енергия става все по-важна. Именно затова VITAGOLD включва в МЕГА Черния петък едни от най-търсените си формули:
✔ Имунитет и защита
Комбинации от витамини, минерали и антиоксиданти, създадени да подпомагат естествените защитни сили на организма и да компенсират сезонните дефицити.
✔ Стави и мобилност
Продукти, които подкрепят ставите, хрущялите и мускулно-скелетната система — подходящи както за хора с по-заседнал начин на живот, така и за активни и спортни натури.
✔ Енергия и тонус
Натурални формули, които подпомагат жизнения тонус, концентрацията и физическата издръжливост — важни за динамичното ежедневие.
✔ Контрол на теглото
Интелигентни решения в подкрепа на метаболизма и здравословното регулиране на теглото — подходящи за хора, които имат цел да поддържат или подобрят формата си.
Много продукти на рекордно ниски цени
Голяма част от бестселърите на VITAGOLD, както и много нови формули, са включени в кампанията и могат да бъдат поръчани директно от vitagold.bg.
Намаленията са валидни до края на месец ноември или до изчерпване на количествата.
Разгледайте всички предложения на vitagold.bg и се възползвайте от най-големите намаления през годината!