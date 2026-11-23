Поръчвате намалени обувки от сайт с европейско име и цени в евро. Обувките пристигат, но размерът не ви става. Когато поискате да ги върнете, получавате адрес в Китай. Това е един от примерите, с които Европейският потребителски център (ЕПЦ) България обяснява как куриерската такса за връщане може да стопи спестеното от намалението на Черния петък.

Проверете адреса за връщане, преди да поръчате

При т.нар. дропшипинг онлайн магазинът приема поръчката, а друг доставчик изпраща стоката направо до клиента. Пратката може да тръгне от Азия, дори магазинът да има европейско име. Рискът за купувача е да разбере чак след плащането коя фирма стои зад сайта, колко ще чака и къде трябва да изпрати стоката обратно. Когато продавачът е установен в ЕС, той отговаря пред клиента и ако е възложил изпращането на друг доставчик, уточнява ЕПЦ.

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Преди да платите, потърсете името и адреса на фирмата, сроковете за доставка и раздела за връщане. Проверете дали има конкретен адрес за обратната пратка и кой плаща куриера. Ако просто сте размислили и упражните правото си на отказ, по правило поемате прекия разход за връщането, когато продавачът ви е уведомил предварително за него и самият той не е предложил да го покрие.

„Остава една бройка“ и други причини да ви пришпорят

Броячът на екрана и съобщението за последна налична бройка могат да отразяват реално ограничение. Когато информацията е невярна и цели да ви накара да поръчате веднага, може да става дума за заблуждаваща търговска практика, посочва ЕПЦ. Сравнете крайната цена с доставката и проверете дали в количката са добавени платена услуга или абонамент. При обявено намаление на стока ориентирът по общото правило на КЗП е най-ниската цена, на която същият търговец я е предлагал през поне 30-те дни преди отстъпката.

Фалшивите намаления за „Черен петък“ могат да струват на търговците до 50 000 евро

Ако попаднете на реклама на известна марка с необичайно ниска цена, намерете официалния сайт на марката самостоятелно. Проверете дали офертата присъства там и сравнете адресите на двата сайта. За непознат магазин потърсете независими отзиви. ЕПЦ съветва да сте особено внимателни, ако единственият вариант е банков превод или друг начин на плащане с ограничени възможности за оспорване.

Платили сте, а пратката я няма. Какво следва?

При покупка от търговец в ЕС, ако не сте уговорили друг срок, стоката трябва да пристигне до 30 дни. При закъснение по правило първо пишете на продавача и му дайте допълнителен разумен срок. Ако и той изтече без доставка, можете да прекратите договора и да поискате парите си обратно. Ако търговецът отказва да достави стоката, можете да прекратите договора и без да давате допълнително време. При плащане с карта в определени случаи можете да поискате и оспорване на операцията през банката. Запазете потвърждението на поръчката, документа за плащане, кореспонденцията и копие от условията на офертата.

Връщане при отказ или рекламация при дефект

Ако сте размислили за онлайн покупката, по правило имате 14 дни от получаването на стоката, за да уведомите продавача, че се отказвате. Направете го писмено, за да имате доказателство. След уведомяването по правило разполагате с още 14 дни, за да изпратите стоката. Има изключения, сред които изделия по поръчка и бързоразвалящи се продукти. При покупка от физически магазин връщането на изправна стока поради промяна на решението зависи от условията на магазина или от уговорката ви с продавача.

Ако стоката е дефектна или се различава от описанието, обърнете се към продавача с рекламация. Законовата гаранция за нова стока, купена от търговец в ЕС, е поне две години от получаването и важи и при намаление. Можете да поискате безплатен ремонт или замяна, а при определени условия и намаляване на цената или възстановяване на сумата.