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Административният съд във Варна е оставил без движение жалбата на Благомир Коцев срещу решението за отстраняването му като кмет.

Причината е, че жалбата не отговаря на определени законови изисквания.

Коцев има срок да отстрани посочените от съда пропуски, в противен случай делото ще бъде прекратено.

На 23 ноември Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно кметските му пълномощия с 20 гласа „за“.

Казусът е свързан с отсъствието на Коцев от работното му място по време на задържането му през 2025 г.

Административният съд във Варна остави без движение делото по жалбата на Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което бяха предсрочно прекратени кметските му пълномощия. Причината е, че жалбата не отговаря на определени законови изисквания.

Съдът е дал указания за отстраняване на установените пропуски в определен срок. Ако те не бъдат изпълнени, жалбата няма да бъде разгледана, а делото ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Слухове за 20 000 евро и натиск за проекти: Благомир Коцев за отстраняването си като кмет на Варна

Как се стигна до отстраняването на Благомир Коцев?

На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев с 20 гласа от общо 27 членове. Шестима подкрепиха алтернативен проект за решение, според който няма основания за отстраняването му, а един член на комисията отсъстваше.

Казусът е свързан с отсъствието на Коцев от работното му място и ползвания от него отпуск през периода, в който беше задържан през 2025 г. Защитата му оспорва както извода, че отсъствието е било неоснователно, така и начина, по който е проведена процедурата пред ОИК.

Коцев обжалва решението в законовия срок, като поиска отмяната му и спиране на предварителното му изпълнение.

Развитието на съдебното производство е от значение за това дали и кога ще бъде разгледан по същество спорът за законността на решението на Общинската избирателна комисия.

Обвинения за натиск и политическо напрежение

Варненският кмет определи отстраняването си като опит за овладяване на общинската администрация и публичните финанси от местни икономически кръгове.

В интервю за „Здравей, България“ по NOVA той заяви, че до него е достигнала информация за предполагаеми финансови стимули в размер на 20 000 евро за членове на ОИК. Коцев изрично уточни, че става въпрос за слухове, като не представи доказателства за извършени плащания.

Той отправи обвинения за оказван натиск и към варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев свърза случилото се с конкретни инвестиционни проекти и решения на местната власт.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков отхвърли твърденията за влияние върху комисията при вземането на решението. Той съобщи, че след отстраняването на Коцев както самият той, така и други членове на комисията са получили заплахи.

Решението на ОИК предизвика и сериозно политическо напрежение. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в комисията, а от ДПС също се разграничиха от действията на изборния орган.

От „Продължаваме Промяната“ определиха случилото се като политическо отмъщение, а от „Да, България“ - като пореден опит за заличаване на демократичния избор на гражданите.

Политическа буря след отстраняването на Коцев като кмет на Варна

След решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев днес, 25 ноември, са организирани протести в София и Варна. Акциите са под наслов „Долу ръцете от демокрацията“ и са в подкрепа на отстранения градоначалник.

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Според проверката на комисията Благомир Коцев е отсъствал от работното си място общо 107 работни дни в периода от 1 януари до 11 ноември 2025 г. От тях 12 дни са били за командировки, четири – за отпуск при раждане на дете, 83 – за платен годишен отпуск, а осем – за неплатен отпуск.

ОИК приема, че Коцев е имал право на 50 работни дни платен годишен отпуск за 2025 г., но не признава използването на 37 дни неизползван отпуск от предходната година. Комисията определя като неправомерно и ползването на осем дни неплатен отпуск. Така общо 45 работни дни са приети за неоснователно отсъствие.

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Според мотивите на комисията последният ден, в който кметът е имал законно основание да отсъства от работното си място, е 12 септември 2025 г. От 15 септември неявяването му на работа е определено като неоснователно. ОИК приема, че отсъствието е продължило повече от един месец, което според посочените от комисията разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация е основание за предсрочно прекратяване на кметските пълномощия.

Коцев е имал възможност да представи възражения по сигналите. Той е заявил, че е ползвал полагащия му се отпуск и че дори по време на задържането си е съдействал за работата на общината. ОИК обаче е отхвърлила тези аргументи.

Благомир Коцев обяви, че ще обжалва решението на ОИК.

Казусът предизвика политически реакции, а представители на „Продължаваме Промяната“ организираха протести в подкрепа на кмета. Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков съобщи и за отправени заплахи към членове на комисията след решението.

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Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли 2025 г. по разследване, по което бяха повдигнати обвинения и на други лица. Той остана в ареста до края на ноември, когато беше освободен срещу парична гаранция от 200 000 лева.