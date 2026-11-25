Д вама мъже са с повдигнати обвинения във връзка с проникване с взлом в извънградския дом на принц Уилям и Кейт Мидълтън Анмър Хол в Норфолк, Англия.

Кражбата с взлом е извършена в понеделник, 23 ноември, в кралската резиденция, която се намира в частното имение Сандрингам на крал Чарлз, съобщи по-рано вестник "Сън".

Нахлуха в дома на принц Уилям и Кейт Мидълтън в Сандрингам

В изявление на полицията в Норфолк, получено от списание "Пийпъл" и публикувано онлайн в сряда, 25 ноември, се казва: "Полицията повдигна обвинения на двама мъже във връзка с кражба с взлом в имението Сандрингам".

"Полицаите са били извикани малко преди 18:00 часа местно време в понеделник, 23 ноември, по сигнали за подозрителна дейност в имота", добавят оттам.

Two intruders charged over break-in at Prince William and Kate Middleton's estate https://t.co/Z87iKFIui9 https://t.co/PE6gqAYM88 — New York Post (@nypost) November 25, 2026

В изявлението се посочва още: "На място са пристигнали полиция и специализирани екипи, като двама мъже са били арестувани наблизо по подозрение за кражба с взлом и незаконно проникване и са били задържани за разпит".

Властите потвърдиха, че 34-годишният Мирген Доку от Кортфийлд Гардънс, Лондон, и 32-годишният Арилен Ндочи, без постоянен адрес, са обвинени в проникване в жилище с намерение за кражба и незаконно навлизане в охраняем обект.

В съобщението се уточнява, че двамата остават в ареста и трябва да се явят пред Магистратския съд в Норич в сряда сутринта, 25 ноември.

Уилям и Кейт, и двамата на 44 години, получиха дома с 10 спални като сватбен подарък от покойната кралица Елизабет след венчавката им на 29 април 2011 г.

Принцът и принцесата на Уелс и трите им деца - принц Джордж на 13 години, принцеса Шарлот на 11 години и принц Луи на 8 години - не са били в имота по време на взлома.

От Бъкингамския дворец отказаха коментар, когато списание "Пийпъл" се свърза с тях във вторник, 24 ноември. Тяхната политика е да не коментират въпроси, свързани със сигурността.

По-рано британският вестник "Таймс" съобщи, че властите разследват твърдения за маскирани нарушители, които са влезли в имота. Полицията в Норфолк обаче отказа да коментира тези твърдения пред "Пийпъл".

Смята се, че Уилям, Кейт и трите им деца са пребивавали във Форест Лодж, основния им дом в Уиндзор, когато е станал инцидентът, пише изданието "Метро".

Анмър Хол е мястото, където Уилям и Кейт прекараха по-голямата част от локдауна по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. Кралската двойка често посещава извънградското имение през уикендите и училищните ваканции.

Принцът и принцесата на Уелс преместиха семейството си във Форест Лодж през ноември 2025 г., след като три години живяха в Аделаида Котидж в Уиндзор. Преди да се преместят в Аделаида Котидж през 2022 г., семейството живееше в двореца Кенсингтън в Лондон.

Two charged with burglary after break-in at country home of Prince William and wife Kate https://t.co/OSedaJDd1S — The Straits Times (@straits_times) November 25, 2026

Твърди се, че Форест Лодж е постоянният дом на семейството, където те планират да останат и когато принц Уилям се възкачи на престола.

Решението да се преместят в тази резиденция нарушава кралската традиция, тъй като исторически британските монарси са живели в Бъкингамския дворец. Принц Уилям е избрал да последва стъпките на баща си - крал Чарлз не планира да се мести в двореца дори след приключването на настоящия му ремонт, предпочитайки да остане в дългогодишния си дом в Лондон наблизо, Кларънс Хаус.

Новината за взлома в понеделник дойде в момент, когато Уилям посети "Даунинг стрийт" 10 - официалната резиденция на британския премиер Анди Бърнам - за първи път във вторник, 24 ноември.

Посещението отбеляза първия път, в който Уилям се среща с действащ министър-председател в сградата, както и първата визита на високопоставен член на кралското семейство, откакто кралица Елизабет се срещна с тогавашния премиер Дейвид Камерън през 2012 г., в годината на нейния Диамантен юбилей, съобщи Би Би Си.

Снимка на престолонаследника, застанал до Бърнам пред черната входна врата на номер 10, беше публикувана в официалния профил в Инстаграм на принца и принцесата на Уелс след срещата, придружена от текста: "Пристигане на "Даунинг стрийт" 10 за среща с премиера Анди Бърнам".

Очакваше се двамата да обсъдят въпроси, включително международните отношения и бездомничеството - кауза, към която и двамата отдавна са силно ангажирани, предава Би Би Си.