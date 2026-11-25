50 Best Products from Bulgaria обяви краткия списък в първото издание на националната селекция. С него за първи път се оповестяват и имената на десетимата български експерти, които направиха подбора сред 657 заявени продукта. От краткия списък, международното жури ще избере финалните 50, които ще бъдат представени пред българска и международна публика на 29 април 2027 г.

657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria

В следващия етап продължават по 30 продукта в пет категории: „Нови технологии“, „Дизайн продукти“, „Храни и напитки“, „Здраве и козметика“ и „Дом и качество на живот“. Най-много кандидатури бяха подадени в „Храни и напитки“ и „Здраве и козметика“ - по 165 във всяка от двете категории.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОДУКТИ: https://50best.bg/bg/nominirani-produkti

Всеки продукт е оценен независимо от двама експерти по десет предварително обявени критерия. Сред тях са произходът, автентичността, иновативността, контролът на качеството, устойчивостта и потенциалът за развитие на международни пазари. Имената на членовете на българското жури се оповестяват чак сега, след приключването на първия етап, за да се запази независимостта на оценяването.

В българското номинационно жури участват:

Бояна Гяурова , културен мениджър, куратор и съосновател на Студио Комплект и инициативите за дизайн „Мелба“.

, културен мениджър, куратор и съосновател на Студио Комплект и инициативите за дизайн „Мелба“. Галина Дзаннато , предприемач в областта на мебелния и интериорния дизайн и основател на дизайн галерия „СКЛАДА“.

, предприемач в областта на мебелния и интериорния дизайн и основател на дизайн галерия „СКЛАДА“. Гергана Кабаиванова , основател и управляващ директор на Pendara.bg, платформа за гастрономически преживявания и селски туризъм.

, основател и управляващ директор на Pendara.bg, платформа за гастрономически преживявания и селски туризъм. Диана Стефанова , партньор във фонда за рискови инвестиции BrightCap Ventures и бивш ръководител на VMware в България.

, партньор във фонда за рискови инвестиции BrightCap Ventures и бивш ръководител на VMware в България. Димитър Енчев , предприемач и инвеститор в устойчиви технологии, съосновател и управляващ партньор на PostScriptum Ventures.

, предприемач и инвеститор в устойчиви технологии, съосновател и управляващ партньор на PostScriptum Ventures. Лидия Стоянова , специалист в областта на парфюмерията с опит в оценяването на ароматни композиции и техния пазарен потенциал.

, специалист в областта на парфюмерията с опит в оценяването на ароматни композиции и техния пазарен потенциал. Мария Георгиева , главен редактор на ELLE България и изпълнителен директор на бизнес център ATRIUM Sofia.

, главен редактор на ELLE България и изпълнителен директор на бизнес център ATRIUM Sofia. Арх. Петър Торньов , архитект с реализирани проекти в България и чужбина и проектант на експозиционния павилион на 50 Best Products from Bulgaria.

, архитект с реализирани проекти в България и чужбина и проектант на експозиционния павилион на 50 Best Products from Bulgaria. Филип Лисичаров , собственик на семейната компания за етерични масла „Еньо Бончев“ и заместник-председател на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика.

, собственик на семейната компания за етерични масла „Еньо Бончев“ и заместник-председател на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика. Яна Петкова, винен дегустатор, журналист и международен винен съдия в International Wine Challenge, основател на Vinoto.com.

Можете да намерите подробна информация за тях на: https://50best.bg/bg/nominatsionno-zhuri

Пълният списък на 150-те продукта и компаниите зад тях е публикуван на: https://50best.bg/bg/nominirani-produkti

Във финалния етап номинираните продукти ще бъдат оценени от международното жури в състав Юлиан Дайнов, Вес Бакалов, Ерик Улф, Доминик Рок и Венелин Кокалов. Петимата експерти имат опит в областта на модата и дизайна, технологиите, кулинарния туризъм, парфюмерията и архитектурата. Те ще определят по десет продукта във всяка категория.

Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

Финалната селекция ще бъде представена на официална церемония в София, временен павилиони в луксозно лимитирано издание, предназначено за частни колекции, международна аудитория, инвеститори, дипломатически мисии и бизнес организации. Публична изложба ще даде възможност на посетителите да видят продуктите и да се запознаят с историите на хората, които ги създават.

Снимки и биографии на журито и допълнителни материали може да свалите от ТУК

За 50 Best Products from Bulgaria

50 Best Products from Bulgaria е независима национална селекция и дългосрочна платформа, която представя пред международна аудитория продукти, създадени в България. Инициативата събира в една селекция разработки на технологични компании, изделия на независими дизайнери и продукти на малки и утвърдени производители. Първото издание е посветено на 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз.