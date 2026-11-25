Т ова е поредната част от филмова поредица „Запознай се с нашите“, посветена на това как да разочароваш роднините на половинката си. Вместо това обаче новият филм Focker-In-Law разочарова сериозно филмовите критици - един от рецензентите дори го определи като „кинематографичния еквивалент на полуразвалени остатъци от вечерята за Деня на благодарността“, пише Daily Mail.

В четвъртия филм от франчайза Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Оуен Уилсън, Блайт Данър и Тери Поло се завръщат в познатите си роли, а поп звездата и актриса Ариана Гранде се присъединява към актьорския състав като Оливия - новата годеница, която попада на мушката на семейство Фокър.

Въпреки големия шум около завръщането на поредицата след „Запознай се с нашите“ (2000 г.), „Запознай се с вашите“ (2004 г.) и „Запознай се с малките“ (2010 г.), критиците разгромиха „неловката и отегчителна“ лента, присъждайки ѝ предимно скромни оценки от по две звезди.

Питър Брадшоу от британския вестник The Guardian отбелязва: „Дори талантът на Гранде не може да спаси четвъртото издание на тази неловка комедия в стила на 90-те от потискащото усещане за прекомерна баналност“, като добавя, че Робърт Де Ниро изглежда така, сякаш „си мисли за нещо съвсем друго“.

Заедно с поредната слаба оценка от две звезди, Саймън Брю пише за изданието Film Stories: „Focker-In-Law е изморена бележка под линия към някога приятна комедийна поредица, която ни представя семейство от герои, с които вече е почти мъчително да прекарваш време.“

'Focker In-Law' review: Ben Stiller is an unpleasant jerk in awful, laughless sequel https://t.co/zBQdme0QbJ https://t.co/htLkQnmP7S — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Какво още написаха водещите филмови издания:

The Telegraph: „Четвъртата и най-малко смешна част от комедийния франчайз е покана, за която ви се иска да се престорите, че се е изгубила по пощата. Елфическата поп звезда Гранде, която наскоро направи крачка назад от публичния живот, се справя достатъчно полирано, но героинята ѝ е твърде скучно образна, за да бъде забавна. Прахосвайки звездите си, филмът едва ли би оживил дори отегчителен дълъг полет“.

The Hollywood Reporter: „Направо е болезнено да гледаш Де Ниро – един от най-великите ни актьори – и Стилър, който е способен на много повече, да повтарят същите шаблонни номера под режисурата на Джон Хамбърг, съавтор на сценариите на предишните три филма. Почти всички комични сцени се въртят около унижението, като Стилър мъчително отбива номера, докато героят му прави една глупост след друга“.

IndieWire (Оценка 3-): „Кинематографичен еквивалент на полуразвалени остатъци от Деня на благодарността, които бихте изяли само защото в къщата няма никаква друга храна. Филмът е пропит с апатията на най-лошите боклуци, правени директно за стрийминг платформи. Това изглежда по-скоро като системен провал, отколкото като творчески, тъй като Хамбърг е много забавен човек и далеч не е единственият доказан талант, похабен тук“.

Empire (по-позитивен поглед): „Ако Стилър ни напомня колко е добър, Ариана Гранде обявява, че има какво да предложи и извън мюзикълите. Тя е страхотна, като успява да изведе комедийна героиня, която лесно можеше да бъде скучна отличничка, до образа на единствения привлекателен възрастен в къща, пълна с хора с изостанало развитие“.

За какво се разказва в новия филм?

В Focker-In-Law Бен Стилър отново влиза в ролята на Гейлорд „Грег“ Фокър, а Ариана Гранде играе Оливия Джоунс - бивш преговарящ от ФБР, която има връзка със сина на Грег и Пам Фокър - Хенри (в ролята Скайлър Джисондо). Докато трудният за впечатляване патриарх Джак Бърнс (Де Ниро) изненадващо бързо се сближава с нея, потенциалният ѝ бъдещ свекър Грег е изпълнен с подозрения.

Focker-In-Law is branded 'cringe', 'tedious' and the 'least funny film in the franchise' as comedy receives a poor reception from critics https://t.co/nOESltcHQv — Daily Mail (@DailyMail) November 24, 2026

Оригиналният филм от 2000 г., в който Де Ниро изигра киселия бивш агент на ЦРУ Джак, а Стилър - нервния му бъдещ зет, се превърна в огромен боксофис хит. Във втората и третата част ключови роли като родителите на Грег - Роз и Бърни Фокър - изиграха Барбра Стрейзънд и Дъстин Хофман.

Миналата година самата Ариана Гранде коментира снимките в Ню Йорк с голям ентусиазъм: „С оригиналния екип на „Запознай се с нашите“ сме - г-н Де Ниро, Бен Стилър, Тери Поло, както и някои нови попълнения. Всички са невероятни. Това е толкова специално преживяване и наистина се наслаждавам на работата с тези хора и с тази героиня“.