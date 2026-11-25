Плащанията с банкови карти за първи път изпреварват използването на пари в брой в търговските обекти в еврозоната. България обаче остава сред държавите, в които банкнотите и монетите продължават да доминират при ежедневните покупки.

Това показва новото проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) за платежните навици на потребителите, публикувано на 25 ноември 2026 г.

През тази година 45% от плащанията във физически търговски обекти в еврозоната се извършват с банкови карти, а 44% - в брой. За сравнение, през 2024 г. парите в брой представляват 52% от трансакциите, а банковите карти - 39%.

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Как плащат българите

Според данните за България:

51% от плащанията в търговските обекти са в брой;

37% се извършват с физическа банкова карта;

10% са мобилни плащания чрез смартфон, смарт часовник или друго устройство.

По използване на мобилни устройства за разплащане България дори надхвърля средното равнище за еврозоната, което е 9%.

Страната ни участва за първи път в изследването след присъединяването си към еврозоната. Данните за българските потребители са събрани между 16 март и 15 май 2026 г.

Плащанията в брой остават най-разпространеният метод в 10 от 21 държави в еврозоната. Най-висок е делът им в Словения - 58%, а най-нисък в Нидерландия - едва 18%. В Германия той достига 51%, а във Франция е 36%.

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Защо хората продължават да използват пари в брой

За 39% от анкетираните основно предимство на плащането с банкноти и монети е защитата на личното пространство, а 36% смятат, че то им помага да следят по-добре разходите си.

Парите в брой продължават да се използват активно и при разплащания между физически лица. В България делът им при този вид трансакции достига 58%.

Бързината и удобството са сред основните причини потребителите да предпочитат банковите карти.

В същото време 62% от анкетираните в еврозоната държат да запазят възможността да плащат в брой, а 82% определят достъпа до дигитални плащания като важен.

Един на всеки 20 потребители е загубил пари при измама

Проучването отчита и рисковете, свързани с разплащанията. Около 28% от анкетираните са се сблъсквали с опит за платежна измама, а 5% действително са претърпели финансова загуба.

Затруднения има и при достъпа до пари в брой. Близо 19% от потребителите, опитали да изтеглят пари от банкомат през последната година, са срещнали проблеми.

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Ще изчезнат ли парите в брой

„Това, което наистина има значение за европейците, е да могат да избират“, подчерта членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне.

От централната банка уверяват, че ще продължат да гарантират достъпа до пари в брой, паралелно с подготовката за евентуалното въвеждане на дигиталното евро. То е замислено като допълнение към банкнотите и монетите, а не като техен заместител.

В проучването на ЕЦБ за 2026 г. са обхванати общо 51 551 потребители от еврозоната.