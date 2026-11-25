С пециализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) се провежда в Хасково. Общински съветници и бизнесмени са отведени за разпит, съобщава NOVA. От сутринта служители на МВР са в сградата на Общинския съвет в града.

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

По информация на агенция „Фокус“ са задържани деветима общински съветници. Според източници на медията акцията е свързана с разследване на Европейската прокуратура за проекти за саниране на жилищни сгради.

Към момента няма официална информация от Министерството на вътрешните работи за предмета на разследването, броя на задържаните и евентуалните нарушения, които се проверяват.

Не е съобщено и дали на отведените за разпит са повдигнати обвинения.

Екипът на Vesti.bg потърси за коментар и потвърждение централата на Община Хасково, но след като стана ясно коя медия се обажда, телефонният разговор беше прекратен.