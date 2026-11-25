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Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за потенциално опасни метеорологични условия - поледици - за четвъртък, 26 ноември, в осем области на страната:

Видин

Монтана

Враца

София

Софийска област

Перник

Кюстендил

Благоевград

През нощта срещу четвъртък в районите с отрицателни или близки до нулата приземни температури има повишена вероятност за заледявания при превалявания от дъжд. Атмосферното налягане ще се понижава и ще остане под средното за месеца.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Времето в страната

През нощта облачността ще бъде значителна. Сутринта на места в западните райони ще завали дъжд, като в Северозапада и по долините на реките Струма и Места ще се създават условия за поледици. Ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието – до 7°–8°, а в столицата около минус 1°.

През деня в четвъртък ще остане облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще превалява дъжд, а в северозападните райони се запазва опасността от поледици. Вятърът ще е слаб, а в източната част на страната – умерен от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина той ще се обърне от север-северозапад и ще достигне до умерен. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в Северозапада – между 3° и 6°, а в София – около 8°.

В планините и по Черноморието

Над планинските масиви ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина, както и в Рила, ще вали дъжд, а над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Край морето облачността ще е значителна, при умерен вятър от юг-югоизток. Дневните температури там ще достигат 13°–15°, колкото ще бъде и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 2–3 бала.

Астрономическа справка за София

Изгрев на Слънцето: 07:31 ч.

Залез на Слънцето: 16:56 ч. (продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин.)

Залез на Луната: 09:51 ч. / Изгрев на Луната: 18:28 ч. (два дни след пълнолуние)