Б ританският орган за гражданска авиация (Civil Aviation Authority – CAA) предупреди пътуващите да внимават с фалшиви онлайн оферти и реклами, създадени с изкуствен интелект, в навечерието на разпродажбите за Черния петък. Регулаторът призовава купувачите да се пазят от „фалшиви оферти за почивки, които често изглеждат твърде хубави, за да са истина“. Тази година Черният петък е на 27 ноември.

По данни на полицията на лондонското Сити (City of London Police) през 2024 г. британците са загубили общо 11 млн. паунда от измами с почивки.

„Престъпниците използват сложни уебсайтове, реклами и публикации в социалните мрежи, понякога подсилени с изкуствен интелект, за да накарат фалшивите оферти за почивки да изглеждат истински“, заяви ръководителят на отдела за борба с измамите в полицията на лондонското Сити главен суперинтендант Аманда Улф. „Жертвите могат да платят за полети, настаняване или пакетни почивки, които просто не съществуват“, допълни тя.

Фалшиви сайтове примамват с огромни намаления: как да ги разпознаем

Според CAA миналата година британските потребители са похарчили общо около 6,4 млрд. паунда по време на разпродажбите за Черния петък. Само на т.нар. Travel Tuesday – 1 декември, се очаква да похарчат около 500 млн. паунда за пътувания.

Британският регулатор съветва купувачите да проучват фирмата преди резервация, да проверяват адреса на сайта за грешки и необичайни домейни, да сравняват цените и да не се поддават на натиска на „ограничени във времето“ оферти. Препоръката е да се плаща с кредитна карта, а не с банков превод, и да не се отварят линкове от неочаквани имейли и съобщения. Във Великобритания пакетните почивки със самолетен билет са защитени и от държавната схема ATOL.

Същите схеми и у нас

Подобни измами действат и в България. В ГДБОП постъпват между 100 и 150 сигнала на ден от граждани за онлайн измами, посочи по-рано този месец комисар Светлин Лазаров. По думите му през последните една-две години измамниците все по-често използват изкуствен интелект, за да копират логата, цветовете и оформлението на популярни сайтове. Фалшивите магазини примамват с отстъпки от 80 до 95%, а сигналите са за суми от 30 до 15 000 евро.

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Фалшиви квартири и билети

Сред схемите, за които предупреждават от ГДБОП, са фалшиви обяви за имоти под наем за почивка. Измамниците използват снимки на реални имоти и искат капаро от 150 до 300 евро. Има и измами със самолетни билети, билети за концерти и фалшиви обяви за препродажба на билети, при които купувачът плаща, но така и не получава билета.

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Как да разпознаем измамата

„Потребителите трябва да обърнат внимание на интернет адреса“, съветва Лазаров – адресът на фалшивия сайт се различава от този на истинския.

Според ГДБОП сигнали за измама са:

нереалистични намаления от 80–95%;

таймери с обратно броене и съобщения „Последна бройка!“;

сайтове с интернет адреси, наподобяващи тези на известни търговци;

реклами в социалните мрежи, които водят към съмнителни онлайн магазини;

искания за предварително плащане по непознати сметки.

От ГДБОП съветват да не се отварят подозрителни линкове от реклами, имейли и съобщения и в никакъв случай да не се дават банкови данни и кодове за потвърждение.

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Магазини, които изчезват след разпродажбите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) предупреждава, че всяка година около Черния петък се появяват множество фалшиви онлайн магазини, които веднага след кампанията биват закривани. Целта е да се заличат следите от злоупотребите и стоките да не могат да бъдат върнати.

КЗП съветва потребителите да не купуват импулсивно само заради обявена голяма отстъпка, да сравняват офертите на различни магазини и да четат внимателно условията за покупка и доставка. При покупки от разстояние потребителите имат право на отказ в 14-дневен срок.

Как да проверите туроператора

При туристически пътувания, купени в България, туроператорът трябва да е вписан в Националния туристически регистър на Министерството на туризма. Регистрираните туроператори са длъжни да имат валидна застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива вредите от неразплащане с контрагентите, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. В регистъра може да се провери дали фирмата има регистрация и сключена застраховка.

Ако сте станали жертва на измама